重温稿-美国股市：上涨，受科技股急升和亚马逊业绩提振

* 科技股录得2016年3月以来最佳单日表现

* 苹果称iPhone X手机预定量高

* 雪佛龙给道指带来的拖累最大

* 道指收高0.14%，标普500指数收高0.81%，纳斯达克指数收涨2.2%

路透纽约10月27日 - 美国股市周五攀升，科技板块急涨和亚马逊走坚，驱动纳斯达克指数创下近一年来表现最好的一天。

标普科技股指数领涨，急升2.91%，录得2016年3月1日以来最佳单日表现。该板块全年迄今上涨近35%，标普500指数今年迄今涨幅为15%。

谷歌母公司Alphabet大涨4.26%，因营收受到广告销售的提振。世界最大软件公司微软跳涨6.41%，此前报告云计算服务业务进一步增长。

提振科技股的还有苹果，该股涨3.58%，此前对该公司10周年纪念版手机需求不振的担忧缓解。英特尔急升7.38%，因季度业绩好于预期，并上调全年财测。

亚马逊大涨13.22%，给标普500指数带来的提振最大，此前该公司发布季度营收急升，该股上涨带动非必需类消费品类股升1.60%，录得12月7日以来最佳单日表现。

“将此轮涨势与1999年科技股泡沫相提并论的人，至少需要考虑的一点是，此番科技巨擘大涨主要是受利润驱动，而非仅仅是预期，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。

“他们是所有人都想买的股票，也是必须买的股票，因为他们是业绩最佳的公司。毫无疑问，他们没有辜负市场的期望，这一点非常利多。”

“科技股泡沫时期和现在当然有相似处，但这次涨势获得的支撑要稳固得多。”

美国第三季GDP增幅意外保持强劲增长步伐，年率为3%，尽管飓风导致消费者支出和建筑活动下降。这也增添了市场的利多人气。

有关特朗普总统倾向选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔担任下任联储主席的报道，也给股市带来提振。如果鲍威尔被任命为联储主席，投资者预计当前的货币政策将得以延续。

道琼工业指数收高33.33点，或0.14%，至23,434.19点；标准普尔500指数收升20.67点，或0.81%，至2,581.07点；纳斯达克指数收涨144.49点，或2.2%，至6,701.26点。

本周，道指上扬0.5%，标普500指数上扬0.2%，纳斯达克指数攀升1.1%。标普指数连续第七周周线上涨，为三年来的最长升势。

根据汤森路透数据，现在预计第三季企业利润增长6.7%， 在273家已经发布业绩的公司中，74%的公司业绩超过预期，过去四个季度的均值为72%。

但不是所有的业绩都利好。石油公司雪佛龙急跌4.14%，拖累标普和道指表现，此前该公司发布的业绩弱于预期。

美国制药大厂默克大跌6.05%，此前公司报告营收下降，因受到网络攻击和许多老的药品市场份额下降。

纽约证交所涨跌股家数比为1.62:1，纳斯达克市场为1.70:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约74.3亿股成交，过去20日日平均成交量为60.4亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)