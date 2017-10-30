美国股市：下跌，因默克重挫和税改消息令市场不安

* 默克大跌，因癌症药物遇挫

* Sprint和T-Mobile走低，因报道称软银取消合并磋商

* 苹果上涨，此前发布的iPhone X需求报告利多

* 科技股在上周五上涨的基础上继续走高

* 道琼工业指数收低0.36%，标普500指数收跌0.32%，纳斯达克指数微跌0.03%

路透10月30日 - 美国股市周一从纪录高位水准回落，受默克股价下挫拖累，且有报道称，美国国会议员正在讨论逐步推出倍受期待的下调企业税计划。

市场观察人士指出，在彭博有关众议院在讨论未来几年内逐步削减企业税的报道发出后，市场跌幅扩大。

“许多人将下调企业税看做是推动股市上涨的原因，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

投资者还在消化有关特朗普前竞选经理Paul Manafort在有关俄罗斯干涉2016年美国大选的联邦调查中被指控洗钱事件，对特朗普政策议程的影响。

“当前市场绝对处于低波动率，很长时间以来一直稳步攀升，所以不需要太多理由进行阶段性回调，特别是小幅回落，”Meckler称。

道琼工业指数收低85.45点，或0.36%，至23,348.74点；标准普尔500指数收低8.24点，或0.32%，至2,572.83点；纳斯达克指数微跌2.30点，或0.03%，至6,698.96点。

股市尾盘跌幅缩小，因有迹象显示，特朗普总统接近选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔接替叶伦担任联储主席。

纽约时报报道称，预计特朗普最快于周四提名鲍威尔接替叶伦担任联储主席；此前路透报道称，特朗普可能会选定鲍威尔担任联储主席。

科技股占比较大的纳斯达克指数盘中稍早创纪录新高，之后回落。

标普科技股指数升0.4%，上周五受一波强劲业绩推动大涨。

苹果急升2.3%， 此前分析师称因iPhone X手机需求强劲。

美国制药大厂默克急挫6.1%，此前该公司生产的关键治疗癌症的药物遇到挫折。该股是给标普500指数和道指带来拖累最大的股票之一。

其它企业消息，日本软银董事会对旗下美国无线运营商 Sprint Corp与T-Mobile US的合并产生质疑，因担心失去对合并后企业的控制权，一位熟悉此事的消息人士告诉路透。Sprint股价骤降9.3%，T-Mobile急跌5.4%。

美联储本周将召开政策会议，本周还将有诸多经济数据和业绩消息出炉。

“没人预计会升息，但联储声明是很重要的，”Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby称，“市场本周将受到很多重大消息影响。”

周五美国将发布10月就业数据。

纽约证交所跌涨股家数比为1.55:1，纳斯达克市场为1.96:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约66亿股成交，过去20日日平均成交量为60亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)