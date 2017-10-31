美国股市：以收高为强劲的10月划上句号，科技股和必需消费品类股领涨

* 亿滋国际和凯洛格急升，此前发布强劲业绩

* 指数录得2月以来最大月度涨幅

* Under Armour下调财测后急挫

* 市场等待美联储主席任命和会议声明

* 道琼工业指数收高0.12%，标普500指数收高0.09%，纳斯达克指数收升0.43%

路透纽约10月31日 - 美国股市周二收高，亿滋国际和凯洛格等消费类公司发布业绩后股价跳升，科技股进一步走高，提振股市以上涨结束10月的交易。

三大股指均录得2月以来最大月度涨幅。

奥利奥饼干制造商亿滋国际跳升5.4%，此前该公司报告好于预期的获利和营收。凯洛格急升6.2%，此前公司公布逾两年来第一次实现销售增长。

这些股票提振标普必需消费品类股指数上涨0.8%，领涨各类股。

苹果升1.4%，至纪录新高，因对该公司倍受期待的iPhone X手机测评利好。该股给三大股指带来的提振最大。

科技股攀升0.4%，上周发布一批强劲业绩后继续上涨。

“看看这些巨头公司的业绩，仍令人印象深刻，”Federated Investors投资组合经理Steve Chiavarone称，这让人对第四季的期望值高了很多。

道琼工业指数收高28.5点，或0.12%，至23,377.24点；标准普尔500指数收高2.43点，或0.09%，至2,575.26点；纳斯达克指数收高28.71点，或0.43%，至6,727.67点。

投资者也在等待可能就在本周宣布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)下任主席提名人选，消息人士告诉路透称，特朗普总统可能选定联储理事鲍威尔，他被看做在利率政策方面更加鸽派，所以对股市相对友好。

美联储周二开始了为期两日的会议，但市场普遍认为联储在周三的声明中维持利率不变。

“宏观数据越来越好，市场为鲍威尔任联储主席做准备，市场也为周五的就业数据做准备，我还认为市场为明日联储将要说什么做好了准备，”O’Neil Securities纽约证交所场内主管Ken Polcari称。

市场观察人士也在关注特朗普总统和其共和党提出的减税计划的发展。

根据汤森路透I/B/E/S，第三季业绩整体上略微好于预期，在超过一半已经发布财报的标普500指数成份股企业中，盈利增长估计为7%，高于10月初时预估的5.9%。

但不是所有的业绩都获得了股价的正面回应。药企辉瑞发布业绩后下跌0.3%。

体育服装公司Under Armour暴跌23.7%，此前公司下调了2017年预估。

高通暴跌6.7%，给标普和纳斯达克指数带来最大拖累，因根据两位了解情况的消息人士称，苹果设计的iPhones和iPads将不再使用其芯片。芯片制造商英特尔股价升2.5%。

自动化设备制造商罗克韦尔自动化股价跳升7.4%，该公司称，拒绝了对手Emerson Electric提出的以超过270亿美元价格收购该公司的提议，Emerson股价下跌3.6%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.68:1，纳斯达克市场为1.78:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约68亿股成交，过去20日日平均成交量为61亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)