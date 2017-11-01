美国股市：收高，此前美联储维持利率不变

* 美联储仍在12月升息路径上

* 投资者聚焦特朗普总统的美联储主席提名

* 美国制造业活动指数从13年半高位回落

* 道琼工业指数收高0.25%，标普500指数收高0.16%，纳斯达克指数收低0.17%

路透11月1日 - 美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数周三微幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，且对美国经济表现的评估令人鼓舞。

美联储称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。

除了一如市场预期在此次会议上维持利率不变外，美联储还“对经济做出了相当乐观的评估”，投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称，“这给投资者带来了一些信心提振。”

道琼工业指数收高57.77点，或0.25%，至23,435.01点；标准普尔500指数收高4.10点，或0.16%，至2,579.36点；纳斯达克指数收低11.14点，或0.17%，至6,716.53点。

能源股是表现最好的标普500指数板块，升1.1%，公用事业类股表现最差。

今年领涨市场的科技股收高0.1%，为连续第五日上涨。

市场收盘后，社交媒体公司Facebook在震荡交投中上涨，此前公司发布季度业绩。

投资者已基本排除了本周升息的可能性，将注意力主要放在明年2月叶伦任期结束后，谁将接任的问题上。

美国总统特朗普可能在周四宣布他的提名。鲍威尔是美联储决策者中的中间派，他支持叶伦逐步升息的做法。市场认为他任联储主席对市场有利，他被提名已基本成定局。

“即将宣布的新主席提名，似乎让其它多数事情都退居次席，”State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone称。

第三季企业业绩整体高于预期，支撑股市不断创出新高。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500成份股公司中三分之二已经发布业绩，第三季利润有望增长7%，高于10月初预计的5.9%。

化妆品制造商雅诗兰黛股价急升9.2%，此前公司预计假日季销售高于预期。U.S. Steel涨7.8%，此前公司发布季度业绩。

经济数据方面，美国10月制造业活动从13年半高位回落，因与飓风有关的供应受扰带来的一些提振减弱，但仍显示出制造业状况增强。其它数据显示，10月民间就业强劲增长。

纽约证交所涨跌股家数比为1.09:1，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.69:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约69亿股成交，过去20日日平均成交量为近62亿股。(完) (编译 刘静；审校 母红)