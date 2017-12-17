重温稿-美国股市：三大股指齐创纪录收盘新高，税改议案通过在望

* 科技股和健保股领涨

* 四巫聚首日令成交放量

* 标普500指数和道琼工业指数连升第四周

* 道指收高0.58%，标普500指数升0.9%，纳斯达克指数大涨1.17%

路透纽约12月15日 - 美国股市周五收盘三大股指齐创纪录收盘新高，各板块普遍上涨，因期待已久的税改议案看似能够得到足以获得通过的议员支持。

美国国会共和党预计将在周五稍晚发布税改计划最终细节，拟在下周进行决定性的投票，此前原先批评议案的议员也开始表示会支持。

共和党参议员Bob Corker午后也加入参议员Marco Rubio，暗示会支持议案。Rubio原本批评最初的提案，称未给予工薪家庭足够的税收优惠，而Corker也曾表达担心议案对联邦财赤的影响。

预计议案将会把企业税率从35%降至21%，一些投资人预计企业将会把因此节省的资金多数用于增加股东回报。

“从对股东的影响来看，是有实质意义的。你将看到股份回购增加，可能还会有增加派息。”Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示。

“总的来说，股价上涨同消费者信心和消费者支出息息相关。一些解读为消费者信心增强，感到就业更有保障。”他表示。

不过随着税改方案的演变，愈发倾向对企业和富人有利，这一趋势令部分议员担心。

在Corker宣布会支持议案后，标普500指数大涨1%，但未能维持在该水准，因投资人静待税改议案细节，Performance Trust Capital Partners交易部门董事Brian Battle表示。

“我们不清楚真正的刺激作用有多大，”Battle称，“应该不会有什么意外。”

道琼工业指数收高143.08点，或0.58%，至24,651.74点；标准普尔500指数收涨23.80点，或0.90%，至2,675.81点；纳斯达克指数收高80.06点，或1.17%，至6,936.58点。

本周，标普500指数升0.91%，道琼工业指数涨1.32%，纳斯达克指数涨1.41%。

标普500指数和道指连升第四周，纳斯达克指数则录得三周来首次周线上涨。

标普11大类股中仅能源股指数微跌0.03%，科技股和健保股领涨，分别劲升1.24%和1.17%。

标普金融股指数收高1.04%，缩减稍早升幅，银行业是从税改得益最大的行业之一。

标普必需消费品类股升1.12%，好市多(Costco Wholesale)百分比升幅最大，上扬3.7%，此前该零售商公布的业绩强劲。

铁路公司CSX急挫7.6%，此前该公司表示执行长Hunter Harrison在公司备受争议的整顿计划期间正请病假。

今日为“四巫聚首日”，即股票和股指选择权和期货合约同时到期日，这带动市场成交量升至107亿股，远高于过去20个交易日均值67.3亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.24:1；纳斯达克市场为2.32:1。

标普500指数成份股有37只触及52周新高，一只成份股触及新低；有85只纳斯达克指数成份股触及新高，54只触及新低。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)