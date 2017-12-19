美国股市：收低，投资人担心税改对货币政策和利率前景的影响

* 美国众议院通过税改议案，仍有待参议院投票

* 苹果下滑，因Instinet担心iPhone X销情

* 沃尔玛和Altria获券商好评，股价走强

* 道指收低0.2%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克指数跌0.4%

路透纽约12月19日 - 美国股市周二下跌，因对美国税改议案可能获得通过的兴奋情绪，更多地被忧虑税改将对多年来的货币政策刺激举措，以及未来利率带来影响所抵消。

美国众议院午后投票通过了税改议案，参议院预计将在今晚投票。共和党有信心该议案能在周末前签署立法。

众议院投票后，股市扩大跌幅，此前数周，美股受对减税将提振美国经济和企业盈利的乐观预期带动上涨。部分投资人也表示，上述裨益多数已经反映在股价中。

自11月中众议院通过其版本的税改议案后，标普500指数已经攀升了约5%。

“股市肯定已经消化了税改，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示。投资人可能也会“庆祝税改立法，但同时也要意识到，过去几年央行给予我们的，可能要开始拿走了。”

税改议案将把企业税率由35%下调至21%，投资人预计这将提振企业盈利，并带动股份回购和派息增加。

标普500科技股指数跌0.5%，科技股对主要股指的压力最大。

道琼工业指数下跌37.45点，或0.15%，至24,754.75点；标准普尔500指数挫8.69点，或0.32%，至2,681.47点；纳斯达克指数下跌30.91点，或0.44%，至6,963.85点。

盘中稍早，公债收益率受强劲的楼市数据带动上涨，拖累股市下滑。美国11月房屋开工触及13个月高位。

苹果跌1.1%，此前券商Instinet下调该股评级至“中性”，指iPhone X的供需平衡显示增加下一季的销售预估的空间不大。

必需消费品类股指数升0.2%，领涨各板块。

烟草商Altria收高1.7%，此前Berenberg上调该股评级，称减税会提振该公司盈利和股东回报。

沃尔玛升0.9%，此前花旗集团上调该股评级至买入，因预期该股明年将进一步上涨。

Zimmer Biomet任命全职执行长后股价跳升6.1%，为标普500指数涨幅最大的成份股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.81:1；纳斯达克市场为1.82:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约65亿股，过去20日的日均成交量为68亿股。(完) (编译 李军; 审校 母红)