美国股市：收低，假日长周末前市场交投清淡

* 耐克北美销情不振，股价下挫

* 健保股领跌，地产股领涨

* 道指微跌0.11%，标普500指数跌0.05%，纳斯达克指数跌0.08%

路透纽约12月22日 - 美国股市周五收盘三大股指下跌，假日长周末前市场交投清淡，包括耐克在内的数个蓝筹股下滑。

耐克股价下跌2.3%，此前公司预计，当前季度营收的增速料相对温和。这凸显出在对手阿迪达斯的竞争下，耐克在北美市场重夺份额的计划正面临挑战。

医疗保险公司UnitedHealth Group Inc收低0.8%，此前该公司同意以28亿美元收购智利医保企业Banmedica SA。

投资者在下周一市场因圣诞节假日休市前减少了交易活动。

“本周表现强劲，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称，“不管市场是升一点，还是跌一点，都不代表大的趋势...当很多人都没有在交易的时候很容易放大走势。”

主要股指本周上涨，受助于美国历史性税改立法。

美国总统特朗普周五将规模达1.5万亿美元的税改议案签署立法，并批准了避免政府关门的短期注资计划。

道琼工业指数下跌28.23点，或0.11%，至24,754.06点；标准普尔500指数挫1.23点，或0.05%，至2,683.34点；纳斯达克指数收低5.40点，或0.08%，至6,959.96点。

本周，美国股市标普500指数升0.29%，道琼工业指数涨0.42%，纳斯达克指数涨0.34%。

非常不稳定的比特币急跌至12,000美元之下，在五日内跌掉约三分之一市值，之后反弹至14,000美元之上。炒作比特币的公司因电子货币急跌而严重受挫。

Long Blockchain Corp、Overstock.com Inc、 Riot Blockchain Inc和Marathon Patent Group Inc跌幅在2-15%之间。尽管周五下挫，但他们的股价仍比投资比特币前要高。

周五发布的数据显示，11月美国消费者支出上升，关键资本财付运连续第10个月增长，确认经济动能强劲。

今年，指标标普500指数攀升约20%，有望录得2013年以来的最强年度表现，受助于企业盈利稳定，经济基本面强劲，将要下调企业税，以及监管放松预期。

房地产股在标普各板块中领涨，升0.7%，健保股跌幅最大，下跌0.3%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.30:1。

美国各证交所共计成交约48.1亿股，过去20日的日均成交量为69.8亿股。(完) (编译/审校 刘静/李军)