美国股市：收跌，苹果及其供应商股价走低重压科技股

* 苹果走低，因有报道称iPhone X需求不旺

* 利比亚输油管道爆炸推高油价，能源股上扬

* 道指跌0.03%，标普500指数挫0.11%，纳斯达克指数回落0.34%

路透纽约12月26日 - 美国股市三大股指周二收挫，因苹果及其供应商股价受周末的一则iPhone X需求疲弱报道打压下跌，科技股受累走低。

《台湾经济日报》援引未具名消息人士报导称，苹果将会把当前季度旗舰手机产品销售预估下调至3,000万部，低于公司之前所说的最初计划销售5,000万部。

这则报导，加上几家券商最近预计iPhone X需求不旺，令苹果股价急跌2.5%，创8月10日以来的最大单日跌幅。

“今天有一则有关苹果的消息，因此，引发了对苹果，可能部分苹果的供应商，还可能对部分科技股的不安，”O’Neil Securities纽交所场内分支的主管Ken Polcari说。

“整个苹果事件给了人们对科技股进行一定程度的获利了结的借口，科技股今年迄今的表现非常好。”

博通、Skyworks Solutions、Finisar和Lumentum Holdings等苹果供应商股价均下跌。PHLX半导体指数回落0.97%。

标普科技股指数下跌0.7%，为标普500指数11大类股中跌幅最大的类股。该指数近几日承压，今日连跌第五日，因市场人士认为，美国上周通过的税改计划对科技股的提振较小。

尽管如此，科技股今年迄今累积上涨近40%。

道琼工业指数.DJI下跌7.85点，或0.03%，至24,746.21点；标准普尔500指数.SPX挫2.84点，或0.11%，至2,680.5点；纳斯达克指数.IXIC收低23.71点，或0.34%，至6,936.25点。

全球很多市场周二休市，包括部分欧洲和亚洲市场。市场交投清淡，本周因假期交易日减少。

油价跳升逾2%，受助于利比亚一个输油管道爆炸，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动。能源股受提振上扬，并扶助限制大盘的跌幅。

雪佛龙升0.8%，EOG Resources急升2.1%，带领标普能源股指数上涨0.82%。

百货店运营商科尔百货、JC Penney和梅西百货得到提振，此前有报道称，假日季零售销售增幅为2011年以来最大。标普零售股指数上扬0.63%。

药商Sucampo Pharma急升5.9%，此前Mallinckrodt 称将以12亿美元价格收购该公司。Mallinckrodt股价升0.7%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.30:1；纳斯达克市场为1.14:1。

有39只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。

美国各证交所共计成交约40.3亿股，为年内正常交易日最低，过去20个正常交易日的日均成交量为69亿股。(完) (编译 刘静; 审校 母红)