美国股市：微幅收高，因科技股终结五连跌走势上扬

* 能源股走低，因油价从2015年高位回落

* 特斯拉下跌，因KeyBanc下调对Model 3交付预估

* 道琼工业指数收高0.11%，标普500指数收高0.08%，纳斯达克指数微涨0.04%

路透纽约12月27日 - 美国股市周三在清淡交投中微幅收高，一些大型科技股上涨抵销了能源股下跌带来的压力，力保三大股指不失。

标普科技股指数升0.2%，终结了五连跌走势，这是4月以来的最长跌势。Facebook涨0.9%，微软上扬0.4%，提振科技股走高。

“科技股股价非常高，”Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca称。

“科技板块跌了一点，但看一下那些主要股票，没怎么受挫。”

在圣诞和新年期间的假日周，交投依然清淡，周二的交易量是年内最小的全日交易量。

道琼工业指数收高28.09点，或0.11%，至24,774.30点；标准普尔500指数收涨2.12点，或0.08%，至2,682.62点；纳斯达克指数上升3.09点，或0.04%，至6,939.34点。

油价在前日触及近两年半高位后下跌，将标普能源指数推低0.3%。

康菲石油国际下跌1.1%，雪佛龙挫0.3%，两者给股指带来最大拖累。

房地产股微升0.1%，此前发布的数据显示，11月成屋待完成销售指数升高，这是楼市可能重获一些动能的最新信号。

特斯拉下跌1.8%，此前券商KeyBanc将第四季Model 3 交付预估从1.5万辆下调至约5,000辆。

无线充电技术研发商Energous股价暴涨168.1%，至23.70美元，此前公司的无线充电发射器WattUp Mid Field获得美国联邦通讯委员会(FCC)认证。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.23:1；纳斯达克市场为1.04:1。

有29只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低；有86只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。

美国各证交所共计成交约43.6亿股，过去20个正常交易日的日均成交量为67.9亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)