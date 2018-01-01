重温稿-美国股市：淡静结束2017年交易，创2013年以来最强年度表现

* 美股录得2013年以来最强年度表现

* 特朗普呼吁上调邮政资费，目标直指亚马逊

* 高盛警告利润下降，与新税法实施有关

* 道指收跌0.48%，标普500指数收跌0.52%，纳斯达克指数收低0.67%

路透纽约12月29日 - 美国股市周五没有绚烂的烟花庆祝今年最后一个交易日，科技和金融股下跌拖累股市收低，不过，美股今年创下2013年来表现最佳的一年。

今年主要股指屡创纪录，受经济强劲增长、企业业绩稳固、利率处于低位以及特朗普政府减税预期等因素提振。

指标标普500指数今年急升19.5%，蓝筹股道琼工业指数大涨25.2%，纳斯达克指数大幅上扬28.2%，三大主要股指均录得2013年以来的最佳年度表现。

面对朝鲜局势紧张和美国政府政治动荡，市场还表现出了很强的韧性。标普500指数全年只有四个交易日跌幅超过1%，CBOE波动性指数收盘时超过了15.96，远低于20的长期平均水平。

“真正的问题是进入2018年会发生什么，”CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall称。

“现在股价里累积了大量的乐观情绪，这可能会引发失望。”

在类股中，科技股的表现最为强劲，年内急升37%，美光领涨，升幅达87.6%。

电信服务类股下跌5.7%，能源股走低3.7%，是仅有的两个录得年线下跌的板块。

市场普遍预计股市升势将延续至2018年，受助于削减企业税负的新税法带来的涨势。

道琼工业指数收跌118.29点，或0.48%，至24,719.22点；标准普尔500指数收低13.93点，或0.52%，至2,673.61点；纳斯达克指数下跌46.77点，或0.67%，至6,903.39点。

本周，道琼工业指数下跌0.13%，标普500指数下跌0.36%，纳斯达克指数挫0.81%。

苹果下跌1.08%，此前苹果为电池老化的旧款iPhone降速罕有地致歉。

高盛下滑0.68%，该行表示，预计第四季盈利可能下降50亿美元，这和新的税法有关。

线上零售商亚马逊跌1.4%，此前美国总统特朗普针对该公司，呼吁美国邮政服务提价，以收回成本。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.46:1；纳斯达克市场为1.91:1。

标普500指数成份股有36只触及52周新高，没有成份股触及新低；有81只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

美国各证交所共计成交约49.4亿股，过去20个正常交易日的日均成交量为64亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军/母红)