美国股市：再创收盘新高，受油价上扬及对财报季乐观预期带动

* 纽约联储总裁杜德利称减税可能令经济过热

* 油价升至三年高位，提振能源股

* 航空股上涨，因达美航空财测乐观

* 生产者物价近一年半来首降，初请失业金人数连增四周至9月底来最高

* 道指和纳斯达克指数收高0.81%，标普500指数升0.7%

路透1月11日 - 美国股市周四再创最高收盘纪录，因油价上涨提振能源股走高，且投资者押注美国企业季报期将公布强劲业绩。

标普能源股指数收高2%，因布兰特原油期货自2014年12月来首次升穿每桶70美元，受美国产量意外减少和原油库存下降带动。

非必需消费股指数中传媒和零售股大涨，工业股指数受航空股扶助走强，此前美国第二大航空公司达美航空(Delta Air Lines)发布乐观财测。

“推动今日走势乃至整个一周走势的因素总的来说就是对经济活动步幅的信心增强。这有助于解释需求面，油价高见70美元。”Brown Brothers Harriman首席投资策略师Scott Clemons表示。

道琼工业指数收高205.60点，或0.81%，至25,574.73点；标准普尔500指数收升19.33点，或0.7%，至2,767.56点；纳斯达克指数收涨58.21点，或0.81%，至7,211.78点。

美股周三下跌，标普500指数和纳斯达克指数录得今年首跌，因此前有报道称，全球最大的美债持有国--中国可能放缓甚至停止购买美债，且另一报道指美国总统特朗普可能很快宣布美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

纽约联储总裁杜德利表示，减税可能导致经济过热，之后美股三大股指尾盘一度缩减涨幅。杜德利预计随着通胀上升，今年国内生产总值(GDP)增幅将高于趋势水准。

“杜德利讲话谈及的内容是投资人会担心的问题，”Performance Trust Capital Partners交易部门主管Brian Battle表示，“目前对股市构成威胁的只有高利率。如果利率上升，股市目前的估值就太高了。”

投资人预计大公司季报强劲，且联邦政府减税带来的节支细节利多。周五财报季将真正开始，美国大行摩根大通和富国将公布业绩。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业最近这季获利预计增长11.8%，其中能源行业贡献最大。

“市场感觉本周就像是在大量季报出炉前深吸一口气，”Clemons称，“投资人处于观望态势，乐观情绪高涨。”

达美航空收高4.8%，报58.52美元，此前该公司预计美国下调企业税会带来双重好处，即节省了开支，且商务出行将增加。达美航空还公布了强劲的季度获利。

达美航空扶助道琼美国航空股指数劲升4.2%，道琼运输指数升2.3%，录得11月29日来最大单日百分比升幅。

纽约证交所涨跌股家数比为3.40:1，纳斯达克市场为3.18:1。

有107只标普500指数成份股触及52周新高，八只触及新低。有176只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。

美国各证交所共计成交67.4亿股，高于过去20个正常交易日的日均成交量63.9亿股。 (编译 李军; 审校 李爽)