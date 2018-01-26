美国股市：收于纪录高位，受英特尔和医保股提振

* 美国第四季GDP环比年率初值为成长2.6%，预估为增长3%

* 英特尔发布强劲业绩和利好财测后跳升

* 星巴克下跌，此前发布疲弱的假日季销售

* 道琼工业指数收高0.85%，标普500指数收高1.18%，纳斯达克指数收升1.28%

路透纽约1月26日 - 美国股市周五收盘上涨，英特尔和艾伯维等企业发布的最新一轮业绩报告强劲，美元持续走弱提振主要股指创下纪录最高收盘点位。

三大股指均录得2016年以来的最佳四周涨势。

晶片巨擘英特尔股价最高升至50.15美元，为2000年10月以来的最高水平，收盘升10.55%，报50.08美元，公司在发布业绩后表示，向高利润率的数据中心业务转移的策略取得成效。

制药商艾伯维股价跳升13.77%，此前受美国税改帮助公司大幅提高2018年利润预估，并称希望加快派息速度和增加股票回购。

“我们继续看到朝着正确的方向迈出的积极步伐，业绩绝对能说明近期的走势是合理的，”LPL Financial in Charlotte高级市场策略师Ryan Detrick称。

根据汤森路透数据，目前预计第四季标普500企业净利增长13.2%，高于年初时预估的12%。在截至周五已经发布业绩的133个标普500成份股中，79.7%的公司业绩超过预期。

强劲业绩令投资者忽视了经济增速低于预期的数据。

美国商务部周五称，第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%，低于分析师3.0%的预估，因三年来最强的消费者支出导致进口急升。

“制造业和消费者同时都表现不俗，全球经济良好，所以这是未来GDP的增长路径，给业绩增长提供了肥沃的土壤，”Northwestern Mutual Wealth Management首席投资策略师Brent Schutte称。

美元录得5月以来的最差周度表现，此前美国高层官员本周对弱势美元表示欢迎。

道琼工业指数升223.92点，或0.85%，至26,616.71点；标准普尔500指数涨33.62点，或1.18%，至2,872.87点；纳斯达克指数升94.61点，或1.28%，至7,505.77点。

本周，道琼工业指数涨2.08%，标普500指数升2.22%，纳斯达克指数升2.31%。

受艾伯维提振，标普医疗保健类股指数升2.17%，录得2016年11月以来的最佳单日表现，也是今日标普11大类股中表现最佳类股。

提振指数的还有辉瑞，该股升4.78%，此前欧洲监管机构建议批准该公司开发的糖尿病药品在市场上营销。美国制药大厂默克涨1.21%。

星巴克下挫4.23%，此前公司警告称2018年全球咖啡销售增长将在其预估区间的低端。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.20:1；纳斯达克市场为1.54:1。

标普500指数成份股有125只触及52周新高，两只成份股触及新低；有178只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65.8亿股成交，过去20日的平均日成交量为68.1亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)