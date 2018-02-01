美国股市：回吐稍早涨幅，因美债收益率上涨

* 银行股受美联储鹰派基调提振

* 联合包裹下跌，成本增加令利润受损

* 盘后发布业绩后亚马逊上涨，Alphabet和苹果下滑

* 道琼工业指数收升0.14%，标普500指数收跌0.06%，纳斯达克指数收低0.35%

路透2月1日 - 美国股市周四收盘涨跌互见，标普500指数微幅下跌，因公债收益率上升，和在一系列重量级科技企业发布业绩前科技股回落。

本周股市跌宕起伏。企业发布强劲业绩影响基本被全球央行撤走宽松货币政策导致公债收益率上涨所抵消。标普500指数有望录得五周来的首个周线跌幅。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持联邦基金目标利率不变，但对通胀前景表达了鹰派看法。

美债收益率继续攀升，此前发布的经济指标看似确认了美联储的通胀观点。

初请失业金人数低于预期，表明劳动力市场强劲。ISM数据显示，美国工厂支付价格触及近七年高位，第四季劳动力成本增长2%，增添了通胀忧虑。

道琼工业指数收高37.32点，或0.14%，至26,186.71点；标准普尔500指数收跌1.83点，或0.06%，至2,821.98点；纳斯达克指数收低25.62点，或0.35%，至7,385.86点。

银行股上涨，引领标普金融指数上升1%，高盛扶助道琼工业指数收涨。

标普11大类股中有四种收高。

其他值得一提的个股包括eBay，该公司公布季报后股价急升13.8%。eBay宣布弃用PayPal，与荷兰的支付业者Adyen合作提供更为简易的付款服务，PayPal股价大跌8.1%。

联合包裹(优比速,UPS)重挫6.1%，此前该公司公布第四季盈利受节日季运输成本增加所累。该股百分比跌幅在标普500指数成份股中位列第二。

分析师预计，标普500指数成份股企业第四季盈利增长14.9%，高于1月1日时预期的增长12%。迄今227家标普500指数成份股企业发布了业绩，其中79.7%的盈利高于分析师预估均值。

“业绩表现非常好，展现出大幅下调企业税正帮助所有企业的获利能力。”Wedbush Securities董事总经理Stephen Massocca表示。

盘后多家重量级科技公司公布业绩。

公布业绩后，亚马逊大涨逾6%，谷歌母公司Alphabet下挫近3.0%，苹果跌约1.0%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.24:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.01:1。

有29只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低。有82只纳斯达克指数成份股触及新高，66只触及新低。

美国各证交所共计成交约78亿股，高于过去20个交易日的日均成交量72.3亿股。(完) (编译 刘静/李军；审校 利棣儿)