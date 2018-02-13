美国股市：小幅收高，投资人静待周三美国通胀数据

* 周三美国将公布消费者物价和零售销售数据

* 市场大跌没有影响经济前景--联储梅斯特

* Under Armour公布强劲营收后股价攀升

* 道指收高0.16%，标普500指数升0.26%，纳斯达克指数收高0.45%

路透2月13日 - 美国股市周二连涨第三日，受亚马逊和苹果攀升提振，而投资者聚焦周三出炉的通胀数据，该报告可能打击股市脆弱的反弹，也可能为股市进一步上涨扫清道路。

亚马逊升2%，苹果上扬1%，都扶助标普500指数摆脱低开局面，收盘上涨0.26%。

投资人表示，周三将出炉的美国消费者物价和零售销售数据对股市短期走势至关重要。在2月2日美国公布就业数据后，通胀和利率忧虑引发市场大跌。

U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示，市场开低后反弹是个好兆头，但现在预计股市恢复稳定还为时过早。

“我们认为至少未来几日股市还将波动，市场要厘清后市究竟将何去何从，”Haworth称。

涨跌幅最大的个股中，运动服装零售商Under Armour暴涨逾17.36%，因季度营收强劲，AmerisourceBergen升9.30%，此前华尔街日报报道，Walgreens寻求收购该公司。

今年在美联储联邦公开市场委员会有投票权的克利夫兰联储总裁梅斯特表示，近期股市大跌和波动性跳升不会损毁经济整体强劲的前景。

在上周跌入修正区域后，标普500指数已经在过去三个交易日反弹了3.2%，但仍较1月26日所创的纪录高位跌了7.3%，目前为12月初来最低水准。

道琼工业指数收涨39.18点，或0.16%，收报24,640.45点；标准普尔500指数上升6.94点，或0.26%，至2,662.94点；纳斯达克指数上扬31.55点，或0.45%，至7,013.51点。

标普11大类股中有九种收高，地产股领涨，升0.54%。

指标美国10年期公债收益率跌至2.842%，略低于周一触及的四年高位2.9020%。

CBOE波动性指数收报25.3点，几乎为上周触及的50点大关的一半。该指数是投资人普遍关注的短期股市波动性指标。

在近期波动后，标普500指数今年迄今跌0.4%，纳斯达克指数升1.6%。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业中已有七成公布了业绩，其中近78%盈利胜预期，高于过去四个季度均值72%。

美国各证交所共计成交约64亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.31:1，纳斯达克市场为1.48:1。(完) (编译 李军；审校 母红)