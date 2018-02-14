美国股市：在苹果和Facebook等科技股带动下大涨，摆脱通胀数据影响

* 美国1月消费者物价指数(CPI)升幅大于预期，点燃升息忧虑

* 美国1月零售销售意外下滑

* 美国10年期公债收益率上升，VIX指数降至2月5日来最低

* 道指升1.03%，标普500指数收高1.34%，纳斯达克指数涨1.86%

路透2月14日 - 美国股市周三上涨，因投资者摆脱强于预期的通胀数据影响，纷纷买入Facebook、亚马逊和苹果等科技股。

标普500指数连升第四个交易日，近几个月美股大涨时的“怕错失良机”心态再度出现。上周该指数跌入修正区域。

Facebook跳升3.7%，亚马逊和苹果升幅都超过1.8%。三大科技股对标普500指数的提振最大，带动该指数收1.34%。

这三家科技股再加上Netflix和谷歌母公司Alphabet被统称为FAANG股票，他们对去年股市大涨有重大贡献，除了Alphabet外，其他四家科技股在近期跌势中显示出的韧性也强于整体市场。

“FAANG股仍在支撑市场。投资人感觉因为他们在跌势显示出的抗跌性，你可以重新买入，若情势再度转跌也不会遭受重创，”Globalt Investments高级投资组合经理人Thomas Martin称。

“投资人仍担心错失良机。”

上周四以来，标普500指数已经反弹了4.56%，为2016年中来最强四日表现，不过该指数较1月26日所创的纪录高位仍跌了约6%。

美国劳工部公布，1月扣除食品和能源的核心消费者物价指数上升0.3%，路透访查的分析师原本预估为上升0.2%，不过按年升幅则持平在1.8%。

数据提振了通胀上升的前景，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能被迫更积极加息的担忧重燃。

不过另一数据显示，美国1月零售销售跌0.3%，为近一年来最大降幅，分析师预估为增加0.2%。该数据缓和了上述通胀担忧。

投资人相信美国经济保持强劲，今年实施的减税将带动企业盈利和消费者支出，这支撑了许多投资人的信心。

道琼工业指数收涨253.04点，或1.03%，收报24,893.49点；标准普尔500指数上升35.69点，或1.34%，至2,698.63点；纳斯达克指数上扬130.105点，或1.86%，至7,143.615点。

CBOE波动性指数自2月5日来首次跌穿20。

BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，VIX指数跌穿20是个非常好的兆头。

标普11大类股中有七类收高，金融股升2.32%，资讯科技股升1.95%。

手表生产商Fossil飙升87.7%，此前该公司公布节日季销售强劲，卖空者匆忙回补空头。

美国各证交所共计成交约78亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为2.28:1，纳斯达克市场为2.94:1。(完) (编译 李军；审校 母红)