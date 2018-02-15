美国股市：连升五日，苹果等科技股领涨

* 思科公布强劲业绩和财测后上扬

* 苹果获伯克希尔哈撒韦增持，股价大涨

* 油价下挫，拖累能源股表现

* 道指和标普500指数分别收高1.23%和1.21%，纳斯达克指数升1.58%

路透2月15日 - 美国股市周四上扬，连升第五个交易日，苹果等科技股领涨，因投资人摆脱月初拖累股市大跌的通胀忧虑。

苹果跳升3.36%，对标普500指数上涨居功至伟，此前巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)将苹果作为其最大投资。

市场连续第二日摆脱经济数据的影响，今日公布的数据显示，通胀压力增加，而初请失业金数据则显示就业市场不断收紧。

投资人转而关注近期强劲的季度盈利，且预期仍将有更多盈利增长，拜新实施的下调企业和个人税率所赐。

根据汤森路透I/B/E/S，在近几周多家企业上调财测后，分析师目前对标普500指数成份股企业今年盈利增幅的预估均值为18.9%。

思科在公布强劲业绩和财测后股价大涨4.73%，该公司多年来转型为专注于软件的企业的努力初见成效。

道琼工业指数收涨306.88点，或1.23%，收报25,200.37点；标准普尔500指数上升32.57点，或1.21%，至2,731.20点；纳斯达克指数上扬112.82点，或1.58%，至7,256.43点。

能源股为唯一下跌的标普500指数类股，收低0.42%，因油价走软。

美国各证交所共计成交约71.2亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84.6亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为2.27:1，纳斯达克市场为2.25:1。(完) (编译 李军；审校 母红)