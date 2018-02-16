美国股市：标普500指数连升六日，创五年最强周度表现

* 标普500指数连升六日

* 可口可乐公布季报后上扬

* 道指收高0.08%，标普500指数微升0.04%，纳斯达克指数下跌0.23%

路透2月16日 - 美国股市标普500指数周五微幅收高，录得2013年来最快攀升的一周，尽管收盘回吐了盘中多数升幅，因之前一美国大陪审团指控多位俄罗斯人干预2016年美国总统大选。

美国特别检察官穆勒(Robert Mueller)办公室表示，美国联邦大陪审团指控13名俄罗斯公民和三家俄罗斯实体干预美国大选，以图支持后来当选的特朗普总统。

标普500指数一度上扬逾0.5%，但在上述声明发布后几乎回吐所有升幅。

“市场在寻找回吐的理由，俄罗斯的消息起到了这个作用。本周股市大涨，投资人一直在寻找理由，在周末前获利了结。”Bright Trading LLC自营交易员Dennis Dick表示。

通胀忧虑在2月稍早引发市场修正，令投资人担心长达九年的牛市已经告终，但本周公布的消费者物价和零售销售数据令投资人的担忧缓和。

投资人周五承接强生、Abbvie和辉瑞等个股，带动其升幅都超过1.4%，并支撑标普500指数。

道琼工业指数收涨19.01点，或0.08%，收报25,219.38点；标准普尔500指数上升1.02点，或0.04%，至2,732.22点；纳斯达克指数收低16.965点，或0.23%，至7,239.465点。

本周，道琼工业指数上升4.25%，创2016年11月来最强周线升幅。纳斯达克指数升5.31%，为2011年12月来表现最佳的一周。

本周标普500指数上涨4.3%，为2013年1月来最大周度升幅，但较1月26日所创纪录高位仍低了约5%。

美股不太可能回到去年出现的异常平静的状况，尽管股市已经收复了近期跌势的中逾半失地，且交易商也迅速降低了担忧。

周五公布的经济数据亮丽，1月房屋开工增至逾一年最多，进口物价上月跳升。

CBOE波动性指数小涨至19.4，但仍远低于上周触及的50大关。

可口可乐收高0.45%，此前该公司公布的盈利和营收均优于预期。

下跌个股中，卡夫亨氏(Kraft Heinz)下挫2.63%，该公司公布的季度盈利和营收不及分析师预估。

美国各证交所共计成交约71亿股，低于过去20个交易日的日均成交量85亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.43:1，纳斯达克市场为1.34:1。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)