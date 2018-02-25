重温稿-美国股市：反弹收高，因美联储升息忧虑得到缓解和科技股上涨

* 美联储认为没有风险会改变计划中的升息步伐

* Blue Buffalo急升，此前General Mills提出以80亿美元价格收购该公司

* 道琼工业指数上扬1.39%，标普500指数收高1.6%，纳斯达克指数攀升1.77%

路透纽约2月23日 - 美国股市周五收涨，受助于科技股攀升和公债收益率回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话缓解了对今年升息路径的担忧。

近未受期股市遭抛售和通胀忧虑影响，美联储称，预计经济将稳步增长，认为没有重大风险可能令其暂停计划中的升息步伐。

投资者普遍预计美联储今年将升息三次，从下次的3月会议开始进行新主席鲍威尔治下的第一次升息。根据汤森路透数据，交易员现在预计下月升息一码的几率为95.5%。

“当然债市收益率今日回落对股市有帮助，至少是在短期内，这里的逻辑是，公债收益率升高打压股市，主要考虑的是收益率将达到3%，”Baird in Milwaukee投资策略师Willie Delwiche称。

“随着收益率离开该水平，至少今天是这样，给股市提供了买兴。”

下周二鲍威尔将进行担任美联储主席后的首次公开露面，他将分别在参众两院进行听证。

道琼工业指数升347.51点，或1.39%，至25,309.99点；标准普尔500指数涨43.34点，或1.6%，至2,747.30点；纳斯达克指数上扬127.3点，或1.77%，至7,337.39点。

指标10年期美债价格尾盘涨13/32，收益率报2.8714%，周四尾盘为2.917%。

收益率下降帮助提振债市替代板块股价，如公用事业类股升2.66%，房地产类股涨1.72%。受利率攀升预期影响，这些板块今年迄今表现较差。

科技股涨2.17%， 慧与(HPE)涨10.5%，惠普(HP)升3.5%。

由惠普2015年分拆建立的两家公司，发布了强劲业绩，慧与还宣布向股东返资70亿美元计划。

本周，标普500指数升0.56%，道琼工业指数涨0.37%，纳斯达克指数升1.35%。

天然宠物食品制造商Blue Buffalo Pet Products跳升17.23%，此前通用磨坊称将以80亿美元价格收购该公司。通用磨坊下挫3.59%，为标普500指数中百分比跌幅最大的股票。

纽约证交所涨跌股家数比为4.54:1，纳斯达克市场为2.82:1。

有10只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有64只纳斯达克指数成份股触及52周新高，57只触及新低。

美国各证交所共计成交60.5亿股，低于过去20个交易日的日均成交量83.8亿股。(完) (编译 刘静；审校 李军)