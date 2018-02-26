美国股市：升至逾三周高位，因升息忧虑得到缓解

* 美债收益率从高位进一步下滑

* 聚焦美联储主席本周证词

* 巴菲特回购言论令伯克希尔哈撒韦股价上涨

* 道琼工业指数上扬1.58%，标普500指数收高1.2%，纳斯达克指数攀升1.15%

路透纽约2月26日 - 美国股市周一上升至逾三周高位，三大股指均上涨超过1%，因公债收益率下跌，缓解投资者对利率攀升的担忧，投资者重新聚焦经济成长。

三大股指涨幅均超1%。标普500指数现在较1月26日高位仅低3.2%。CBOE波动性指数也小幅下挫，至15.8，但仍高于标普触及高位前的水准。

10年期美债收益率降至2.8642%，从上周触及的四年高位回落。周五，美国联邦储备理事会(FED/美联储)称，预计经济增长保持稳定，没有改变计划中的升息步伐的风险。

“收益率没有直线上升，这提供了一些安抚，”SunTrust Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner称，“毕竟，企业业绩持续走高，投资者仍对全球经济感到有信心。”

主要股指从1月底触及的高位回落，因担心通胀上升可能令美联储今年升息超过之前声明中预期的三次。

投资人将关注周二开始的美联储主席鲍威尔的国会作证，仔细研读其证词，这是鲍威尔本月接替叶伦出任联储主席以来首次重大讲话，他将回答参众两院议员的问题。

道琼工业指数升399.28点，或1.58%，至25,709.27点；标准普尔500指数涨32.30点，或1.18%，至2,779.60点；纳斯达克指数上扬84.07点，或1.15%，至7,421.46点。

科技股升1.6%，领涨标普500指数各板块，工业股.SPLRCI>和金融股则分别升1.4%和1.5%。Lerner称，景气类股普涨反映投资人聚焦经济的强劲表现。

晶片商高通劲升5.8%，此前该公司敦促同行博通(Broadcom)就两家公司的合并价格进行直接谈判。

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)升4.0%，此前巴菲特表示他麾下的伯克希尔哈撒韦更倾向回购股份，而不是派息，作为使用其过剩现金的方式。该公司坐拥1,160亿美元现金。

纽约证交所涨跌股家数比为2.04:1，纳斯达克市场为1.91:1。

有31只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有105只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。

美国各证交所共计成交63亿股，低于过去20个交易日的日均成交量83.6亿股。(完) (编译 刘静/李军；审校 李军/母红)