美国股市：下跌，美联储主席鲍威尔讲话重燃升息忧虑

* 梅西百货跳升，此前发布乐观的第四季同店销售数据

* 康卡斯特提出以310亿美元收购Sky

* 道琼工业指数收挫1.16%，标普500指数收跌1.3%，纳斯达克指数下滑1.23%

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路透纽约2月27日 - 美国股市周二录得约三周前大跌以来的最大单日跌幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔的讲话引发投资人担心，今年升息次数比预期的要多。

鲍威尔对美国经济发表了乐观看法，称数据增强了其对通胀的信心。此番讲话后，交易员将对联储今年可能升息次数的押注增加至四次。

公债收益率也上涨，CBOE波动性指数升2.79点，至18.59，为近三周来的最大单日涨幅。

这是鲍威尔担任美联储主席以来的首次半年度国会作证，市场目前正处于从近期的大幅抛售中复苏的敏感时期。此轮跌势确认市场进入修正，或者说从1月26日触及的纪录高位下跌10%。对升息的担忧是导致市场遭遇抛售的部分原因。

鲍威尔在事先准备好的讲话中暗示，联储将坚持当前的渐进升息路径，不过，他在国会的这番讲话看似令市场不安。

“他说，他感觉经济在增强，这微妙地暗示，他个人预计今年将升息四次，”JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke称。

市场普遍预计美联储下月将升息。去年12月，美联储预计今年将升息三次。联储官员将在下月的会议上发布最新经济预估，包括他们对合适的未来升息路径的看法。

道琼工业指数收低299.24点，或1.16%，至25,410.03点；标准普尔500指数下挫35.32点，或1.27%，至2,744.28点；纳斯达克指数大跌91.11点，或1.23%，至7,330.35点。

美股股指录得2月8日来最大单日百分比跌幅。

“毫无疑问，根据鲍威尔的证词陈述，加息次数可能有所增加，但我们并不是处于危险区域或美联储加息次数急升的时候，”Mark Kepner表示。

美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)急跌7.4%，该公司向欧洲付费电视集团Sky提出310亿美元主动收购要约，对新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)旗下二十一世纪福克斯和Bob Iger的华特迪士尼收购Sky的举措发起挑战。

康卡斯特对标普500指数带来最大的拖累。在消息发布后，迪士尼跌4.5%，二十一世纪福克斯挫跌3%。

美国最大的百货公司梅西百货上涨3.5%，此前公布第四季同店销售增长高于预期，并表示，同店销售录得全年增长，为四年来首次。

纽约证交所跌涨股家数比为3.38:1，纳斯达克证券交易所跌涨股家数比为3.07:1。

有44只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低。有93只纳斯达克指数成份股触及新高，50只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约74亿股，过去20个交易日的日均成交量83亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军/母红)