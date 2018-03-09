美国股市：牛市第九个年头首日上涨，因通胀忧虑消退

* 美国2月就业岗位增加31.3万个，平均时薪增长0.1%

* 朝鲜紧张局势开始融化，贸易战忧虑缓解支撑涨势

* 道琼工业指数收升1.77%，标普500指数收高1.74%，纳斯达克指数收高1.79%

*

路透纽约3月9日 - 为庆祝牛市进入第九个年头，美股三大股指周五收盘齐升逾1%，纳斯达克指数创纪录高位，因2月就业报告缓解了对通胀和激进升息的担忧。

一个月前，薪资增长数据燃点通胀忧虑，令市场倍感不安，从而导致波动性急升，股市出现修正。这一情绪近几周出现了逆转，股市缓慢走高。

此轮牛市始于2009年3月9日，持续时间为史上第二长，人们不禁会问，牛市还能持续多久。

除就业数据外，贸易战忧虑缓解，以及有迹象显示，朝鲜核计划紧张局势有望化冰也扶助支撑股市，此前美国总统特朗普称准备与朝鲜领导人会面。

周五，通胀忧虑消退，因美国劳工部数据显示，2月新增非农就业岗位31.3万个，但平均时薪仅增长0.1%，1月增长0.3%。

“如果我们能继续目前的状况—就业参与率继续上升且薪资保持稳定，这将是利多的情境，所以市场没有过度担心通胀减弱，”Catherine Avery Investment Management总裁Catherine Avery称。

但投资者将密切关注，看某一个月的数据是否会发展成为趋势，Avery称。

道琼工业指数收高440.53点，或1.77%，至25,335.74点；标准普尔500指数收升47.60点，或1.74%，至2,786.57点；纳斯达克指数收涨132.86点，或1.79%，至7,560.81点。

周五临近收盘前，华尔街日报援引了解讨论的不具名消息人士报导称，特朗普的律师正寻求安排总统与特别检察官穆勒面谈，借此结束通俄门调查。消息发布前后，标普500指数急涨。

“市场受到非常强劲的就业报告和薪资增长放缓所推动，金发女孩经济再度出现。不过，任何会加速通俄门调查且消除一些不确定性的发展，都是好事。金融市场真的不喜欢不确定性，”Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示。

尽管道指收盘水准较1月创下的纪录高位低4.8%，但较2月低位高8.5%。标普指数收位较1月触及的纪录高位低3%，但较上月低位高10%。

本周，标普500指数上升3.5%，道琼工业指数上涨3.25%，纳斯达克指数升4.17%。

纽约证交所涨跌股家数比为2.77:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为2.81:1。

有62只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有214只纳斯达克指数成份股触及新高，16只触及新低。

美国各证交所共计成交约68.2亿股，低于过去20个交易日的日均成交量74.7亿股。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 母红)