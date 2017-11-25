美股在科技股带动下上涨 亚马逊和零售股走高

路透11月24日 - 美国股市周五小幅收高，科技股领涨，推动标普500和纳斯达克指数创收盘新高；美国节日购物季开局强劲的迹象提振亚马逊等零售股。

指标标普和蓝筹道琼工业指数三周来首次周线上涨，纳斯达克指数录得9月首周以来的最佳周度表现。

今日是感恩节后的黑色星期五，占美国零售商全年销售多达40%的假日购物季开始。美股今日提前收市。

美国零售商黑色星期五的销售相对迟滞，因许多顾客涌到店里亲眼看一下物品，然后等待在网上寻找真正的折扣。

根据Adobe Analytics，感恩节当天，美国消费者在线上花费超过28.7亿美元。Adobe称，截至美国东部时间上午10点，线上黑色星期五销售增长18.4%，至6.4亿美元，预计总销售将达到创纪录的50亿美元。

标普零售股指数.SPXRT升0.63%，创纪录新高，网络零售巨头亚马逊(AMZN.O)领涨，升2.61%。

亚马逊通过“网络星期一”吸引消费者，称买家如果通过智能个人助理Alexa可最早自周日开始达成交易。网络星期一是线上销量最多的日子之一。

“在零售业，亚马逊极为重要--亚马逊继续急升的情况，给第四季假日购物季带来好的兆头，也给美股带来好的征兆，”50 ParkInvestments首席执行长Adam Sarhan称。

实体零售店也表现不俗，它们增强了自己的线上销售能力。

梅西百货(M.N)收高2.1%，这家百货店运营商的首席执行官告诉CNBC，公司今年表现好于去年，预计线上需求非常强劲。

科尔百货(Kohl‘s)(KSS.N)、盖璞(Gap)(GPS.N)、杰西潘尼(J.C. Penney)(JCP.N)涨幅介乎0.6-1.6%之间。

塔吉特(Target)(TGT.N)收跌2.8%，分析师指出，该商场在前夜关闭了几个小时， 而其它竞争对手全天营业，沃尔玛(WMT.N)微升0.2%。

道琼工业指数.DJI收高31.81点，或0.14%，至23,557.99点；标准普尔500指数.SPX收升5.34点，或0.21%，至2,602.42点；纳斯达克指数.IXIC涨21.80点，或0.32%，至6,889.16点。

CBOE波动指数下跌0.21点，报9.67点，盘中触及纪录新低8.56。但CBOE全球市场发言人在收盘后称，CBOE波动性指数周五日低8.56不是一个合规报价。根据路透数据的周五日低为9.62，日内纪录低位仍为8.84

标普11大板块中有八大板块升高，科技股领涨，升0.54%。

能源股和材料类股受商品价格上涨提振。

美国原油跳升至逾两年高位，因连接加拿大和美国的一个关键输油管部分关闭，导致北美市场供应收紧。

今日交易时间缩短，美国各证交所共计有约26.8亿股成交，远低于过去20日的日均成交量64.8亿股。去年感恩节后的第一个交易日成交量约为30亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.61:1，纳斯达克市场为1.31:1。

标普500指数成份股中有35家创52周新高，一家创52周新低；纳斯达克成份股中有120家创52周新高，21家创52周新低。(完)