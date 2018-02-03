美股道指创逾九年最大点数跌幅 公债收益率跳升促使投资人仓皇出逃

路透2月2日 - 美国股市周五急挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数今日点数跌幅为逾九年最大。

在周五大跌后，美股三大股指录得两年最大周线跌幅，之前一周则收在纪录高位。标普500指数和道琼工业指数创2016年1月初来表现最差的一周，纳斯达克指数也录得2016年2月初来最差周度表现。

“投资人开始真正越来越坐不住了，担心利率急升，以及这会给股市带来怎样的竞争。”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson表示。

在美国劳工部公布，1月非农就业岗位增幅大于预期，且薪资同比增幅创八年半最大后，股市跌势加速。工人要求更高薪资的状况带动了对通胀正在上升的预期，这可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)对今年加息采取更积极的态度。

这导致10年期美债收益率升至2014年1月来最高的2.8450%，这或令美债的回报看上去比股市更有吸引力。

但市场人士并不完全相信股市牛市告终，事实上，许多投资人认为今日回落有些过度。标普500指数在1月份大涨了5.6%。

“今日公布的就业报告颇为强劲，都在为加息和通胀上升的题材助力，我认为目前市场是在纠结于此。”Carlson表示。

道琼工业指数.DJI收挫665.75点，或2.54%，至25,520.96点；标准普尔500指数.SPX收跌59.85点，或2.12%，至2,762.13点；纳斯达克指数.IXIC收低144.92点，或1.96%，至7,240.95点。

本周，美国股市道琼工业指数下跌4.12%，标普500指数下挫3.86%，纳斯达克指数下跌3.53%。

**标普11大类股全军覆没**

标普500指数11大类股全军覆没，科技股损失最重，微软(MSFT.O)拖累该类股大跌3.0%。

CBOE波动性指数升超过4点，报17.86，为2016年11月来最高。VIX期权成交量创纪录。

分析师现预计，标普500指数成份股企业第四季盈利增长13.6%，高于1月1日时预期的增长12%。迄今约一半标普500指数成份股企业发布了业绩，其中78%的盈利高于分析师预估均值。

艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)分别下挫5.1%和5.6%，两家公司公布的第四季盈利均低于预期。

谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)收低5.3%，昨日盘后该公司公布的第四季净利不及预期，因支出增加。

苹果(AAPL.O)大跌4.3%，因投资人担心其前景疲弱，有报导称苹果削减了iPhone X的生产。

线上零售商亚马逊(AMZN.O)逆市上扬2.9%，在该公司发布令人印象深刻的财报后，华尔街分析师迅速上调该股目标价。

纽约证交所跌涨股家数比为7.70:1，纳斯达克证券交易所为3.90:1。

有18只标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低。有48只纳斯达克指数成份股触及新高，103只触及新低。

美国各证交所共计成交约53.9亿股，低于过去20个交易日的日均成交量73.3亿股。(完)