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鲍威尔有望出任联储主席报导带动美股标普指数由跌转升 刷新纪录收位
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#国际财经
2017年10月19日 / 晚上10点52分 / 2 天内

鲍威尔有望出任联储主席报导带动美股标普指数由跌转升 刷新纪录收位

1 分钟阅读

路透纽约10月19日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周四微幅收高，刷新了纪录收盘高位，在收盘前几分钟转升，此前美国政治新闻网站Politico报导称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)理事鲍威尔在总统特朗普的美联储主席提名人选名单中领先。

在报导发布前，股市在午后多数时间一直在从盘初的跌势中反弹，昨日白宫表示，特朗普总统将在“几天内”宣布联储主席人选决定。

“显而易见，收盘的结果都是因对鲍威尔出任联储主席的揣测，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，“我看不到其他任何原因导致今日收高。”

他表示，市场认为鲍威尔是政策鸽派，可能会延续现任美联储主席叶伦的立场。就异常宽松的货币政策而言，市场乐见政策的延续。

在特朗普下一任美联储主席人选名单中还包括叶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、前美联储理事瓦尔许和斯坦福大学经济学家泰勒。

道琼工业指数收涨5.44点，或0.02%，至23,163.04点；标准普尔500指数收升0.84点，或0.03%，至2,562.10点；纳斯达克指数收挫19.153点，或0.29%，至6,605.067点。

科技股今日跌幅较大，苹果(AAPL.O)以2.4%的跌幅领跌，因对该公司今年同时推出iPhone 8和iPhone X策略的疑虑令投资人不安。

纽约证交所涨跌股家数比为1.04:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.33:1。(完)

编译 李军; 审校 利棣儿

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