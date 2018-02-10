美股反弹收高 标普500指数创2016年1月来最差周度表现

路透2月9日 - 美国股市主要股指周五大幅收高逾1%，在经历了一周的巨震后给投资者些许安慰，本周的震荡走势终结了持续数月的慢牛行情。

尽管周五上涨，但标普500指数本周仍重挫5.2%，创2016年1月来最大周线百分比降幅，波动性再度攀升。

在周五盘中，标普500指数一度大涨2.2%，也曾下挫1.9%，延续了过去一周的大幅波动走势，道指今日震荡区间超过1,000点。

周四标普500指数和道指确认进入修正区域，较1月26日所创的纪录高位下挫超过了10%。

“我认为目前市场根本不关注基本面，”Columbia Threadneedle Investments高级投资组合经理人Anwiti Bahuguna称，“走势非常波动。”

道琼工业指数.DJI收涨330.44点，或1.38%，收报24,190.90点；标准普尔500指数.SPX上升38.55点，或1.49%，至2,619.55点；纳斯达克指数.IXIC上扬97.33点，或1.44%，至6,874.49点。

本周，标准普尔500指数下跌5.2%，道琼工业指数下挫5.2%，纳斯达克指数跌5.1%。

标普500指数和道指录得2016年1月来最大周度百分比跌幅，纳斯达克指数创2016年2月来最大周度百分比跌幅。(完)