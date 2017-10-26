美股道指和标普上涨 盘后多家科技巨擘发布业绩后股价齐升

路透纽约10月26日 - 美国股市周四收盘道指和标普500指数上涨，此前发布的一批企业业绩利好，但涨幅受限，因纳斯达克指数受医疗保健类股走低拖累下跌。

陶氏杜邦涨2.8%，给标普500指数带来的推动最大。在下周发布合并后首个业绩前，公司预计第三季利润远高于分析师预估。

推特(TWTR.N)急涨18.5%，此前公司称，可能在第四季首次实现盈利，受助于削减成本和新的营收来源。

“本季报期截至目前不错，像往常一样有好有坏，显然还有许多公司要发布业绩，”Solaris Asset Management首席投资官Tim Ghriskey称。

医疗保健类股下跌1.03%，令股指涨幅受限，新基(CELG.O)急挫16.4%领跌，给标普500和纳斯达克指数带来的拖累最大。公司报告牛皮癣药物Otezla销售低于预期，公司还下调了2020年整体销售展望。

在《圣路易斯邮报》援引公开记录报导称，亚马逊(AMZN.O)获得一些州的药品委员会批准，成为药品批发商后，医保类股加速下跌。另外，特朗普总统宣布了在美国对抗鸦片类药剂危机的举措，宣称这是一个国家突发公共卫生事件。

“尽管这件事情已经谈论了几个月，股票也几次受挫，但当现实真正到来时，还是会再次下挫，健保类股被猛砸下去，”Ghriskey称。

根据Politico报导，特朗普总统寻找美国联邦储备委员会(FED/美联储)新主席的人选范围缩小至联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。白宫一位官员告诉路透，还没有作出最后的决定。

道琼工业指数收高71.40点，或0.31%，至23,400.86点；标准普尔500指数收升3.25点，或0.127%，至2,560.40点；纳斯达克指数收跌7.117点，或0.11%，至6,556.774点。

**盘后多家科技巨擘发布业绩后走强**

盘后微软(MSFT.O)公布的季度净利优于预期，因云计算业务的需求增加，且个人电脑软件业务回稳。公布业绩后，微软股价劲升3.9%。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)盘后公布第三季营收跳增24%，受助于移动广告收入强劲。Alphabet在盘后交易中上扬近3%，至1,020美元。今年迄今已累积上涨25%。

晶片巨擘英特尔(INTC.O)也在盘后公布了季度业绩，并上调全年营收和获利预估，受助于其数据中心和云计算业务强劲增长。

网络零售商亚马逊盘后发布业绩，股价急升6%。

第三季业绩期接近过半，74%的公司业绩超过预期，高于过去四个季度72%的平均水平。

但第三季利润增长5.3%，远低于前两季两位数增幅。随着美国主要股指连创纪录高位，投资者仔细研究业绩，以发现它们是否能为高股价提供理据。

百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)下跌4.8%，也打击了健保类股。该公司发布的季度利润低于预估，因成本增加和冲销库存。艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)下跌2.4%，此前发布在牛皮癣药物研究过程中病人死亡。

尾盘，安泰保险(Aetna)(AET.N)急升，此前道琼斯报导，CVS Health (CVS.N)正洽谈收购该公司。安泰保险股价升11.5%，报178.60美元。

纽约证交所涨跌股家数比为1.08:1，纳斯达克市场为1.04:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约70.4亿股成交，过去20日日平均成交量为59.7亿股。(完)