美股收低 假日长周末前市场交投清淡

路透纽约12月22日 - 美国股市周五收盘三大股指下跌,假日长周末前市场交投清淡,包括耐克在内的数个蓝筹股下滑。

耐克(NKE.N)股价下跌2.3%,此前公司预计,当前季度营收的增速料相对温和。这凸显出在对手阿迪达斯(ADSGn.DE)的竞争下,耐克在北美市场重夺份额的计划正面临挑战。

医疗保险公司UnitedHealth Group Inc (UNH.N)收低0.8%,此前该公司同意以28亿美元收购智利医保企业Banmedica SA BAN.SN。

投资者在下周一市场因圣诞节假日休市前减少了交易活动。

“本周表现强劲,”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称,“不管市场是升一点,还是跌一点,都不代表大的趋势...当很多人都没有在交易的时候很容易放大走势。”

主要股指本周上涨,受助于美国历史性税改立法。

美国总统特朗普周五将规模达1.5万亿美元的税改议案签署立法,并批准了避免政府关门的短期注资计划。

道琼工业指数.DJI下跌28.23点,或0.11%,至24,754.06点;标准普尔500指数.SPX挫1.23点,或0.05%,至2,683.34点;纳斯达克指数.IXIC收低5.40点,或0.08%,至6,959.96点。

本周,美国股市标普500指数升0.29%,道琼工业指数涨0.42%,纳斯达克指数涨0.34%。

非常不稳定的比特币BTC=BTSP急跌至12,000美元之下,在五日内跌掉约三分之一市值,之后反弹至14,000美元之上。炒作比特币的公司因电子货币急跌而严重受挫。

Long Blockchain Corp(LTEA.O)、Overstock.com Inc(OSTK.O)、Riot Blockchain Inc(RIOT.O)和Marathon Patent Group Inc(MARA.O)跌幅在2-15%之间。尽管周五下挫,但他们的股价仍比投资比特币前要高。

周五发布的数据显示,11月美国消费者支出上升,关键资本财付运连续第10个月增长,确认经济动能强劲。

今年,指标标普500指数攀升约20%,有望录得2013年以来的最强年度表现,受助于企业盈利稳定,经济基本面强劲,将要下调企业税,以及监管放松预期。

房地产股在标普各板块中领涨,升0.7%,健保股跌幅最大,下跌0.3%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1;纳斯达克市场跌涨股家数比为1.30:1。

美国各证交所共计成交约48.1亿股,过去20日的日均成交量为69.8亿股。(完)