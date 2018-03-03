美股标普500指数收高 但因贸易战忧虑本周下挫

路透纽约3月2日 - 美国股市标普500指数周五收高，本周走势震荡。三大股指周线下跌，因美国总统特朗普威胁对进口钢铝征收关税，令投资者担忧。

原本担心可能爆发贸易战的投资人的忧虑有所缓解，认识到目前还不一定爆发贸易战后，美股周五反弹。

特朗普周四威胁对所有国家进口的钢征收25%关税，对铝进口课征10%关税，引发本已对美国利率和公债收益率上涨而忧心忡忡的市场遭抛售。

特朗普周五再发表挑衅的论调，称贸易战”好，轻而易举就能赢”，美国商务部长罗斯在CNBC表示，关税“影响不大”。

Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando表示，特朗普的声明是要让所有人关注美国贸易逆差，但投资人认定不太可能全面爆发全球贸易战。

关税可能损及从汽车生产商到啤酒企业等所有公司的盈利，导致给消费者的价格上涨。

美国大型钢铁公司和制造商的股价承压，因关税影响的不确定性。

需要购买原材料的建筑机械出口商卡特彼勒(CAT.N)下挫2.6%，昨日已经大跌了2.8%。通用汽车(GM.N)跌1%。

道琼工业指数.DJI收低70.92点，或0.29%，至24,538.06点；标准普尔500指数.SPX收高13.58点，或0.51%，至2,691.25点；纳斯达克指数.IXIC收涨77.31点，或1.08%，至7,257.87点。

本周，美国股市标普500指数下跌2%，道琼工业指数下跌3%，纳斯达克指数下滑1%。之前两周美股从2月初的大跌走势中反弹。

2月初开始的跌势拖累标普500指数从1月26日所创的纪录高位回落超过10%，确认进入修正区域。

根据股市策略师，关税不太可能严重影响美国企业的整体盈利。

麦当劳(MCD.N)重挫4.8%，此前加拿大皇家银行下调该股目标价，并下调2018年度盈利预估，指因麦当劳超值套餐对销售的初步影响令人失望。该股对标普500指数和道指的拖累最大。

百货公司J.C. Penney Co Inc (JCP.N)下挫5.4%，此前该公司同店销售不及预期。

纽约证交所涨跌股家数比为1.69:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为2.99:1。

有一只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低。有59只纳斯达克指数成份股触及新高，65只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约77亿股，过去20个交易日的日均成交量84亿股。(完)