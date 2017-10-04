美股续创纪录新高 因服务业数据乐观

路透纽约10月4日 - 美国股市周三微幅收高，延续了连创最高收盘纪录的走势，因服务业数据进一步表明，美国经济强劲，提振了对业绩的乐观预期。

三大股指连续第三日创纪录最高收位，但小型股指数罗素2000指数终结了八日连创纪录新高走势，收盘下跌0.3%。

市场涨幅受限，因油价下跌，打压能源股，今年迄今已大涨26%的标普信息科技股指数今日录得七个交易日来的首日下跌。标普能源股指数挫0.1%，信息科技股指数降0.2%。

在经济中所占比重较大的服务业未受飓风影响，录得12年来的最快增速。

“整体上讲市场比较平静，我认为市场在等待业绩期，也许是等待某个比较重要的经济数据，”Kingsview Asset Management资产组合经理Paul Nolte称。

“我们看见经济数据，特别是美国和全球的制造业数据改善，所以应该是一个良好的业绩期。”

根据汤森路透数据，分析师预计标普500成份股第三季利润同比增长5.5%，低于前两季的两位数增幅，但许多策略师对业绩将好于预期感到乐观。

道琼工业指数涨19.97点，或0.09%，至22,661.64点；标准普尔500指数升3.16点，或0.12%，至2,537.74点；纳斯达克指数涨2.91点，或0.04%，至6,534.63点。

美国经济数据强劲和总统特朗普的税改计划，带动美股屡次创下纪录新高。周一数据显示，美国9月制造业指数上升至近13年半高位。

本周还有多个经济数据公布，周五出炉的9月非农就业报告将是焦点所在。

美国国务卿蒂勒森否认了对他考虑辞职的报导，市场对特朗普政府内又有新争议的担忧得到缓解。

投资者担心，如果特朗普政府再有一位官员辞职，可能削弱特朗普在推进税改计划的努力。

Mylan (MYL.O)暴涨16.2%，此前美国监管机构批准该公司一种药物，它是仿照Teva旗下畅销的多发性硬化症药物。Teva Pharmaceutical (TEVA.N)跌14.6%。标普医保指数升0.5%。

富国银行(WFC.N)下跌1.1%，此前该行表示，将退还部分抵押贷款利率锁定延长费用。

纽约证交所跌涨股家数比为1.05:1，纳斯达克市场为1.01:1。

美国各证交所共计有约58亿股成交，过去20日的日平均成交量为63亿股。(完)