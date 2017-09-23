FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美股基本持稳 摆脱医改立法和朝鲜紧张局势忧虑影响
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月23日 / 凌晨1点45分 / 1 个月前

美股基本持稳 摆脱医改立法和朝鲜紧张局势忧虑影响

2 分钟阅读

路透纽约9月22日 - 美国股市标普500指数周五微幅收高，因对美国政府最新医改立法的担忧减轻，且投资人摆脱对美国和朝鲜紧张关系的担忧，不过苹果续跌令市场承压。

投资人也受到罗素2000小盘股指数跳升鼓舞，该指数收在纪录收盘新高。

今日盘中走势反复，标普健保股收高0.1%，因在美国共和党参议员麦凯恩表示，他反对他的共和党同僚最新替换前总统奥巴马医保法案的尝试后，保险股走强。

标普科技股小涨，因投资人风险意愿增加，尽管苹果(AAPL.O)因新推出的产品市场反应平平而下挫1%。

道琼工业指数.DJI下跌9.64点，或0.04%，至22,349.59点；标准普尔500指数.SPX收高1.62点，或0.06%，至2,502.22点；纳斯达克指数.IXIC微升4.23点，或0.07%，至6,426.92点。

本周标普500指数微升0.08%，道指涨0.36%，纳斯达克指数跌0.33%。

朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。之后部分投资人转投黄金的避险资产。

但其他投资人感觉市场可以应对朝美持续对峙的局面，近几个月这一紧张局势不断升级。

Robert W. Baird机构销售交易部门董事总经理Michael Antonelli表示，“老是喊狼来了，到最后也没人信了。”

标普11大类股中有五种收低，公用事业股以0.7%领跌，健保股盘中一度大跌0.5%，终场收高0.08%。

仅有四个成份股的电信服务类股百分比涨幅最大，升1.4%，受行业整合臆测带动。能源股升0.5%，因油价收高。

无线通信运营商T-Mobile (TMUS.O)涨1%，此前路透报导该公司接近同意同Sprint (S.N)合并交易的初步条款，后者大涨6.1%。

纽约证交所涨跌股家数比为1.82:1，纳斯达克市场为1.91:1。

美国各证交所共计有约52.6亿股成交，过去20日的日平均成交量为60.3亿股。(完)

编译 李军; 审校 利棣儿

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below