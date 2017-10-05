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美股延续连创新高势头 受对税改的乐观情绪及强劲数据带动
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2017年10月6日 / 凌晨12点00分 / 13 天前

美股延续连创新高势头 受对税改的乐观情绪及强劲数据带动

2 分钟阅读

路透纽约10月5日 - 美国股市周四收盘三大股指再创纪录收盘新高，因随着国会接近批准预算决议，对税改的乐观预期增强，且数据进一步显示美国经济强劲。

今日走势延续了上周开始的连创纪录新高势头。

指标标普500指数连续第六个交易日刷新纪录收盘高位，为1997年6月连续八日刷新高位后的最长势头。该指数也连升八个交易日，追平2013年7月来的连涨纪录。

美国众议院投票通过了将采用2018财政年度支出计划，该计划包括一个立法工具，将让共和党能在参议院以简单多数就能通过税改议案，在参议院100个议席中共和党占了52席。

“在消息称众议院通过了总统计划的部分内容后，股市真正开始走强。”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik称。

“我不知道之后是否将一帆风顺...但你看到公债收益率上升，金融股和科技股走强。”

标普科技股指数升1.1%，领跑各板块，金融股尾随其后，收高1%。小盘股罗素2000指数升0.3%，这些企业被认为是减税措施的最大受益者之一。

今日公布的数据显示美国经济潜在力道，尽管受天气因素干扰，这对股市也有帮助。美国8月贸易赤字缩窄，上周初请失业金人数降幅大于预期。

8月美国商品新订单增加，核心资本财订单也较之前公布的数据强劲。

道琼工业指数涨113.75点，或0.5%，至22,775.39点；标准普尔500指数升14.33点，或0.56%，至2,552.07点；纳斯达克指数涨50.73点，或0.78%，至6,585.36点。

这是连续第四个交易日三大股指都刷新了纪录收盘高位。

“没有人希望在历史高位买进，但在继续上涨的前景下，你可能会错过机会，所以你不得不下手以保持竞争性，”pavlik称。

Netflix (NFLX.O)跳升5.4%，此前该公司将其三个主要美国套餐的其中两个套餐月费分别上调了1美元和2美元。

夸尔斯(Randal Quarles)被确认为美联储副主席，这对银行股也有帮助。银行业普遍预计，夸尔斯将在美国总统特朗普放松监管的工作中扮演重要角色。标普银行股指数大涨1.3%。

公债收益率上升，指标10年期公债收益率尾盘报2.349%，周三尾盘报2.332%。

美国周五将公布月度就业报告，而投资人也急于看到企业第三季业绩。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500成份股第三季盈利同比增长6%，低于今年前两季的两位数增幅。

纽约证交所涨跌股家数比为1.55:1，纳斯达克市场为1.63:1。

美国各证交所共计有约59亿股成交，过去20日的日平均成交量为62亿股。(完)　　

编译 李军; 审校 利棣儿

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