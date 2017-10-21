美股再创新高 税改计划预期助涨乐观情绪

路透纽约10月20日 - 美国股市周五刷新纪录收盘高位，标普500指数录得六周连涨，此前美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望。

美国通用电气(GE.N)逆转了早盘的大幅跌势，收盘升1.1%，标普工业股指数也收升1.1%。

通用电气新上任执行长誓言剥离价值逾200亿美元资产，此前公司发布的季度业绩远低于分析师预估。

美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

“这是对国会可能会对税改做些什么的想法作出的反应，”Kingsview Asset Management资产组合经理Paul Nolte称。

“大家可能都已放弃希望了，过去24小时发表的讲话，人们才意识到这可能真的会发生。”

特朗普在去年11月当选总统以来，股市上涨，部分因为他承诺减税和减少监管。

标普金融股指数升1.2%，其成份股是今日领跑，金融公司预计将得益于政府提议的政策。小盘股罗素2000指数升0.5%，因小型公司可以从税改中受益。

道琼工业指数收涨165.59点，或0.71%，至23,328.63点；标准普尔500指数收升13.11点，或0.51%，至2,575.21点；纳斯达克指数收高23.99点，或0.36%，至6,629.05点。

三大股指都刷新收盘纪录，延续近期屡创纪录新高的势头，道指本周首次收在23,000点之上，周线升2%。

这也是道指连续第六周上涨，纳斯达克指数连续第四周攀升。

本周，标普500指数升0.9%，纳斯达克指数涨0.4%。

一些投资者认为，担心美股延续涨势的理由不多。

“美股这轮涨势稳健，一直缓慢和稳定地上行，波动率非常低，”Haverford Trust联席投资长Hank Smith说。

投资者焦点仍是公司第三季业绩，尽管迄今公布的季报良莠不齐。PayPal(PYPL.O)公布强劲业绩后股价大涨5.5%。

新基暴跌10.8%，此前公布放弃对克罗恩氏病药物的测试。

纽约证交所涨跌股家数比为1.55:1，纳斯达克市场为1.58:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约62亿股成交，过去20日日平均成交量为59亿股。(完)