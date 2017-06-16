美股收低 科技股再现颓势

路透6月15日 - 科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。

标普科技股指数跌0.5%，继续上周五开始的跌势。但科技股在盘中深跌后有所反弹，同标普500指数走势一致。

苹果(AAPL.O)收低0.6%，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)跌0.8%，此前多位分析师对这两家科技巨擘发布了利空的报告。

非必需消费品类股跌0.5%，亚马逊(AMZN.O)收低1.3%。耐克(NKE.N)宣布裁员约2%，并砍掉四分之一的鞋款后股价重挫3.2%。

科技股和非必需消费品类股都是今年标普500指数大涨8.6%的功臣，科技股仍是今年表现最好的板块。

“今年迄今领涨的个股看来正失去一些动能，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“同时，经济数据也没有好到能令投资人有兴趣买入其他类股。”

道琼工业指数.DJI收低14.66点，或0.07%，至21,359.90点；标准普尔500指数.SPX下跌5.46点，或0.22%，至2,432.46点；纳斯达克指数.IXIC收低29.39点，或0.47%，至6,165.50点。

会得益于经济扩张的金融股和能源股也遭抛售，分别下挫0.4%和0.7%。

高派息的公用事业股和地产股分别升0.6%和0.5%，工业股升幅为0.6%。成为今日涨幅居前的类股。

周三美国长期公债收益率跌至11月初来最低，因美国公布的通胀和零售销售数据意外疲弱，盖过了美联储升息的影响。

在周三美国公布了令人失望的经济数据后，周四的报告显示，上周初请失业金人数降幅大于预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美联储在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。

“货币政策变得鹰派，”Huntington National Bank投资长John Augustine表示，“财政政策被延后，通胀不会向市场和美联储希望的那样发展。”

个股消息，超市连锁店Kroger (KR.N)下调全年盈利预估后股价暴跌18.9%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量近68亿股。

纽约证交所跌涨股家数为1.63:1；纳斯达克市场为1.78:1。(完)