打破历史常态 美国股市与波动率齐飞共舞

路透纽约1月26日 - 美国股市上扬一般会缓解投资人的担忧，但当前这波涨势速度太快，反而助长了市场的焦虑因素。

标准普尔500指数.SPX和CBOE波动率指数正十分少见地齐飞共舞。CBOE波动率指数是衡量投资人是否担心指标股指近期会下挫的主要指标。

本月有九天波动率指数与标普500指数方向一致。这是过去五年中除两个月之外这两个指数走势一致次数最多的一个月。

波动率指数是从标普500指数期权价格衍生而来。股市下跌时，投资人就会争相买入保护性期权并推高波动率指数。但今年不是这样。

尽管标普500指数过去三周累计上涨4.7%，但波动率指数也进一步上升逾2点。

“虽然标普指数上涨，但呈现抛物线式的上涨，因此波动率指数亦走高，”投资顾问公司Black Peak Capital的总裁Stephen Aniston称。

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分析师表示，虽然波动率指数近期表现不同寻常，但并未对未来的股票收益产生任何重大影响。

“在某一阶段，市场不再如此强劲地上涨，波动率最终也在涨势‘过度修正’结束后趋于平稳，”Macro Risk Advisors的衍生品策略主管Pravit Chintawongvanich称。(完)