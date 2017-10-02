美股一周展望：成长型股票表现超越高质量股票

路透纽约9月29日 - 美国投资者并没有嘉奖那些持续获得良好获利的企业，而是选择了或可称为“具成长性且估值高”(growth at a high cost)的选股策略。

据高盛(GS.N)，由于资产负债表强劲、获利稳定而被选中的高质量股票今年仅上涨12%，而标准普尔500指数.SPX上涨了13.8%。

不过投资者似乎不会停止把钱投入营收增长最快的那些企业：高盛追踪的一组此类股票飙升了20%。

换句话说，那些左挑右选，最后选择了获利前景稳定企业的投资者受到了惩罚。

高质量股票相对不那么受青睐的情况，甚至令知名基金经理蒙受损失。Whitney Tilson本周称，他要关掉他的Kase Capital Management LLC对冲基金。

“过去我以好价钱投资高质量的安全股票，以低价格投资质量较低的个股，”Tilson在给投资者的信中写道。

“但鉴于现在市场价格较高，自满情绪普遍存在，我最青睐的安全股票(如伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)和亿滋国际(Mondelez International(MDLZ.O))感觉都不便宜，我最青睐的便宜股票(如Hertz (HTZ.N)和Spirit Airlines (SAVE.O))感觉都不安全。因此我决定关闭基金。”

不过一些基金经理押注，随着宽松货币政策和低利率背景结束，自满的市场可能摆脱僵尸般的麻木状态。

“在我们现在所处的环境中，没有人真正在意哪些是有价值的，你可能会跑输大盘，但随着时间推移，真相实情将慢慢显现，”PacerFinancial Inc.的主管Sean O‘Hara称。“一向如此。”

**撤走刺激措施**

O‘Hara称，当投资者不顾股票价值，不顾市场是受美联储非常规宽松政策的支撑，还愿意去购买股票时，高质量投资会跑输大盘。

本月稍早美联储一如预期表示，它将通过逐步削减债券持仓，撤走部分宽松政策。

Pacer Financial就是押注股票质量将再度受到重视的几个投资公司之一。其“赚钱主力”上市交易基金(ETF)购买的都是现金流强劲、资产负债表健康的公司股票。

高盛全球投资研究部门今年稍早将零售商Ross Stores(ROST.O)、药商CVS Health(CVS.N)、和油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)纳入其高质量股票列表中。

但这些股票多数表现得并不亮眼。

股市被所谓的“FANG”股票和一些小赢家股票引领。“FANG”股票指的是Facebook(FB.O)、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Netflix(NFLX.O)和谷歌母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)。小赢家股票包括新基(Celgene)(CELG.O)及Equinix Inc (EQIX.O)等不那么知名的小公司。

这些公司的营收在美国经济并不火热的情况下却有着强劲增长，即便有许多因素导致其中一部分公司都不配被划入高质量股票的行列。

Netflix连续12个季度自由现金流动为负值，而且该公司警告称，可能“很多年”都看不到正数的自由现金流，因其投资了科幻剧情片《怪奇物语》(Stranger Things)等原创内容。

不过，Netflix订阅用户增长持续高于预期，今年其股价飙升逾45%。

**成长难得**

据高盛数据，投资者在为难得的营收增长支付溢价：未来12个月每1美元的每股盈余预计要为之支付24美元溢价，相比之下，为高质量个股支付的溢价为20美元，为经调整自由现金流收益较高的个股支付的溢价为13美元。

贝莱德(Blackrock) (BLK.N)规模6.47亿美元的全球多/空股票基金(BDMAX.O)的投资经理Raffaele Savi称，鉴于美国国内生产总值(GDP)增长年率平均为2%，强劲的营收增长比以往要更加少见。该基金最近的业绩报告称，投资者一直在回避公司的基本面。

随着美联储的升息周期确立，投资者为市场动态变化做好准备。

“当你看到大型投资者和对冲基金因为无法理解市场而选择放弃的重大新闻时，就是情况即将要转变的迹象，”Guggenheim Partners LLC的全球首席投资官Scott Minerd称。

摩根士丹利(MS.N)的股票分析师Brian Hayes称，高质量股票表现不如以往的部分原因，可能是因为有更多资产在追踪那些依赖同样的衡量质量的统计数据的“量化”基金。

而且，投资者评估财报内容变得更难。举例来说，现在科技巨头的净值更多是源于服务、专利和品牌价值，而这些无形资产的价值是难以估算的。(完)