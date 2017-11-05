美股展望：本财报季美元汇率影响最大 大型跨国企业受益良多

路透纽约11月3日 - 在当前财报季，美元汇率的影响已从配角变成了主角，这对美国跨国企业来说是一个福音：这些企业从美元创下三年来最大季度同比跌幅中受益。

2011年11月23日，美元纸币。REUTERS/Laszlo Balogh

一项路透分析显示，自10月初以来，至少有35家美国企业称汇率因素“有利”或“带来助力”、美元下跌提振季度获利，而一年前还很少有企业这样说；此外，有些企业预计这种情况将延续至第四季。

“本季美元一直都在下跌，超出分析师的预期，”美银美林驻纽约股票和量化策略师Jill Carey Hall称。

“这是有助于跨国企业的部分因素，”Carey Hall称。“他们看到了一些截至目前最为强劲的财报。”

汤森路透数据显示，美元指数第三季平均水平较上年同期下降约2.5%，为2014年以来最疲软表现。

美元指数目前已从近期低位反弹，但仍较年初跌约7%。

美国跨国企业能从美元下跌中获益最大，这使得海外营收换算成美元后价值更高。

一些企业指出美元汇率带来正面影响，包括Alphabet(GOOGL.O)、国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)以及其他科技企业--这些企业在标普500指数成分股企业中的海外营收占比最高。

另外还包括艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems) (AXTA.N), W.R.Grace (GRA.N), 可口可乐(Coca Cola) (KO.N)和施乐(全录,Xerox) (XRX.N)等。这些企业称第三季是13个季度以来，美元贬值首次给企业获利带来提振，贡献约为1个百分点。

哈雷戴维森(Harley-Davidson) (HOG.N)执行长Matthew Levatich在10月17日对投资者称，美元疲软“应有助于(公司)应对美国以外地区制造商打折的压力，所以是个好兆头。”

美元颓势帮助抵消了三场飓风的影响。这些飓风在第三季给企业带来沉重打击。如果美元疲软持续带来提振，则可能帮助企业第四季获利增幅达到分析师预计的11.7%。

汤森路透数据显示，随着标普500指数成分股企业有四分之三已经公布业绩，第三季获利估计增加8.0%，高于三周前的4.3%。

这种改善多因科技企业业绩强于预期。数据显示，90%的标普科技指数成分股企业获利胜过预期，72%超过对标普500指数成分股企业整体预期。

材料企业的获利也有很大比例超过预期，受益于美元走疲带动大宗商品价格上涨。

Carey Hall称，除美元贬值的助力外，全球经济强劲也带来支撑，这也是为什么跨国企业在本财报季的表现好于其他企业。

标普500指数成分股企业中，海外营收比例为或者超过50%的企业第三季获利估计增长16.7%，相比之下，海外营收比例低于50%的企业获利估计只增长5.5%。

大型跨国企业的股票表现也突出。自10月1日以来，道琼全球大型企业指数涨约3.3%。小盘股Russell 2000指数同期涨幅只有0.2%。

“并不是说美元给他们带来一笔意外之财；美元不再是阻力，所以这是一项利好，企业展望整体乐观，”纽约Matrix Asset Advisors首席投资官David Katz称。(完)