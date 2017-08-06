美股展望：零售类股财报即将公布 亚马逊阴影罩顶

路透纽约8月4日 - 随着亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)新老竞争者财报即将出炉，投资者好奇这些企业打算如何抵挡这家网络零售业老大不断成长的影响。

据汤森路透分析，本季以来标准普尔1500指数.SPSUP中大约130家成分企业的财报电话会议中提到了亚马逊。仅上周就有约50家提到。

未来一周将公布财报的企业当中，超过30家企业在前次财报电话会议，或被直接问及亚马逊的增长带来的威胁或机遇时，提到了亚马逊。

“在线或有在线业务的所有零售商，或纯实体零售商，如果说不担心亚马逊的影响，他们要么是不肯承认，要么是在撒谎，”美国圣地亚哥州立大学Fowler商学院营销讲师Steven Osinski称。

除沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)和塔吉特(Target)(TGT.N)以外，以及在亚马逊于6月中旬宣布计划收购全食超市(Whole Foods Market)(WFM.O)之后，预计食品加工、包装和零售商将会在财报电话会议上提到亚马逊，其中包括SpartanNash (SPTN.O)和Dean Foods (DF.N)。

不是特别受关注的企业营收电话会议上提到亚马逊，可能也会让投资者了解，分析师预计亚马逊下一个打击目标在哪里。

“(亚马逊执行长)贝佐斯下一步向某个领域扩张的行动让人感兴趣，”Synovus Trust投资经理Daniel Morgan称。

他称，亚马逊曾说过下一重大行动的领域中包括服装和药品分销。

“他们进入了两年前我们还没想到他们会有竞争影响力的领域。”

麦当劳(McDonalds)(MCD.N)、3M公司 (MMM.N)和强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)等行业领头羊在最近的财报电话会议中首次被问到，亚马逊对其业务的影响。这显示出亚马逊的影响力在扩大。

**不太突出的预期**

本财报季非必需消费品板块获利料同比增长3.3%，增幅在标准普尔500指数各板块中垫底。整体而言，企业获利料较上年同期上升12%。

亚马逊的财报会对该板块带来拖累，因其每股盈余0.4美元，远低于分析师预期的1.42美元。不过其营收增长25%至380亿美元，料对一些竞争者造成打击，可能对他们季度财报预期带来压力。

“预测被压低，因为很多零售商，尤其是实体零售商，出现与亚马逊等企业相关的问题，所以预期相当低，”Nuveen Asset Management首席股票策略师Bob Doll称。

“亚马逊的模式显然有极具威力，但另一方面，他们不会把实体店赶尽杀绝。那些人也不会坐以待毙。”

然而该板块个股的估值相比获利较高。包括市盈率(本益比)超过100的亚马逊，投资者为非必需消费类股未来12个月每1美元的预期获利支付超过19美元，接近自2009年以来的最高。

亚马逊比多数该板块股票涨速都快，年初以来上涨超过31%。亚马逊市值接近5,000亿美元，相当于标准普尔500指数非必需消费品板块的约20%。

亚马逊势力增长，让人将其拿来与沃尔玛进行比较，后者在2000年代初的增长令人担心会让较小竞争者活不下去。

“某种程度上我不知道亚马逊的影响是否与曾经的沃尔玛或微软有很大不同，”The Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen称。

“参与者越来越少，集中度越来越高。这是胜者全得的情形。”

亚马逊在消费股中的影响力：tmsnrt.rs/2hyKLAh (完)