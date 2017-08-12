美股展望：股市空头基金久旱逢甘露 美国朝鲜口水战刺激买需

路透纽约8月11日 - 看空的股市投资者正慢慢走出冬眠，资金已开始流向那些准备在市场大跌时获利的基金。

据汤森路透理柏，看空的美国共同基金第二季吸引到4.13亿美元新投资，为2013年“削减恐慌”所引发的跌势达到高峰时以来流入规模最大的一次。

Bespoke Investment Group指出，周四美股标准普尔500指数自58个交易日来首度下挫逾1%，芝加哥期权交易所波动率指数.VIX跳升逾44%。

而在股市出现这波卖压前，看空的股市投资者年内一直很沮丧，因为截止周三收盘，标普500指数较12月31日累计上涨10.5%，截止周四收盘也上扬8.9%。

由于美国和朝鲜互相发表威胁言论，本周市场处于负面格局。美国总统特朗普周四称，他之前就朝鲜若威胁美国则将面对“火与怒”的承诺措辞还不够强硬，誓言如果朝鲜还不改变，则将面临“麻烦”。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE.P)的投资组合经理Brad Lamensdorf表示，他已看到自己管理的基金获得买需，在一定程度上是受“感觉是时候对冲的投资者”推动。

“他们对未来非常看空，”他说。该基金的目标是那些获利质量低或有潜在会计问题的股票。今年该基金已经吸引了2,000万美元资金。

此前这类基金的需求经历了长时间低迷，即便目前在整个基金界而言仍然占比很低。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，过去15个季度中有九个季度做空基金出现资金外流。

相比之下，行业组织Investment Company Institute的数据显示，国内股票共同基金和交易所上市交易基金今年总共吸引320亿美元资金，其中包括进行再投资的股息。

对国际股票和债券的需求则更为强劲，因为投资人试图削减美股曝险。

这些空头基金对股市继续保持“净空头”部位，计划在股市下跌时扩大。根据理柏截止8月初的数据，做空的成本以及股市上涨的因素使该类投资今年的回报率为负13.5%。

“这是最遭人痛恨的牛市，我难以接受，这种说法几乎已经烂大街了，”Leuthold Group LLC投资长Doug Ramsey表示。该公司有一个做空基金Grizzly Short Fund (GRZZX.O)。

Leuthold旗下基金近日削减了股票净曝险，但他表示，在美股真正进入熊市之前，可能还会见到另一次新高。

“我们预计在这个水位只会有短线拉回，”他称。

最近这阵子，已有多位知名基金经理人表达审慎看法。

Bridgewater Associates创办人Ray Dalio周四撰文指出，“潜在风险正在上升，而且看来没有获得适当反映。”

贝莱德(BLK.N)基金经理人Russ Koesterich本周在一篇报告中指出，欧洲及美国货币政策收紧，可能藉由影响投资人信心，导致政治不确定性从闹剧变成悲剧。太平洋投资管理公司(PIMCO)基金经理人Mihir Worah及Geraldine Sundstrom指出，美股变得“热门又拥挤”。

但一些投资人认为，美股资金流动温和及放空基金需求上升，反而是美股可能还有上涨空间的讯号。

非营利机构美国散户投资者协会调查发现，36.1%受访者预期未来六个月美股上涨，比以往均值低了两个百分点。看空的投资者比例为32.1%，高于历史均值。

“你看不到通常出现在周期尾声的那种安逸气氛，”对冲基金Omega Advisors执行长Leon Cooperman指出。“我并未看到触顶的气氛特征。”(完)