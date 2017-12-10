美股展望：12月利用亏损避税操作增加 年内下跌个股料雪上加霜

路透纽约12月8日 - 2017年表现不佳的股票，最后一个月也不大可能扭转命运，因为投资者要在新年之前利用资产亏损避税。

2017年12月6日，纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

投资者通常会采取税损卖盘(tax-loss selling)策略，在一年快结束的时候抛出表现不佳的股票，以降低或抵消资本利得税。

“每年12月我们都这么做，给有盈利的客户体现一些亏损，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide称。

“我们的客户既想保留蛋糕又想吃掉蛋糕，所以他们希望获得8-12%的年回报率，又不想交资本利得税。”

今年华府税改谈判可能也使得情况更复杂，投资者可能想要等到情况更明了一些再说。想从资本组合中剔除一只股票的投资者，可能会等到1月份，将交税时间拖到下一年。

“有很多人在等到税改再做决定，”O’Neil Securities纽约证券交易所(NYSE)场内交易部门主管称。

标普500指数2016年表现最差的股票在最后一个月都下跌。TripAdvisor (TRIP.O)12月下跌4%，全年跌幅接近46%。VertexPharmaceuticals (VRTX.O)12月跌近10%，全年跌幅为41.5%。

这种跌势常常导致市场人士所称“1月效应”的出现，即在12月可能因避税而被抛售的股票，随后一个月呈现反弹，小盘股尤其明显。

根据美国国税局的反“洗售(wash sale)”规定，投资者不能出于避税目的卖出股票并在30天内买回同样或类似股票。这个等待期帮助让下跌个股的反弹后延。

**买入机会**

但是现在越来越难识别哪些股票是因损失避税而被抛出、从而构成潜在的买入良机。

很多共同基金财年在10月底结束，可能在9月为避税抛售股票。此外，投资者理解这种做法，不再限制12月抛盘。

“亏损避税法就像假日季购物，每年进行得越来越早，”DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas称。

2017年初，TripAdvisor在1月反弹14.1%，Vertex飙升16.6%，而标普500指数.SPX当月涨幅只有1.8%。

小盘股中，2016年12月Mirati Therapeutics (MRTX.O)大跌11.2,当年跌幅85%。该股在2017年初大幅反弹，1月涨逾7%。

当年走势在标普500指数垫底的Under Armour (UAA.N)和Range Resources (RRC.N)跌逾50%，Signet Jewelers (SIG.N)和美国通用电气(奇异,GE) (GE.N)跌幅都超过40%。从行业来讲，能源板块当年走势艰难。

今年让情况更为复杂的是，9月和10月股市表现强劲。

在通常走势不佳的9月和10月，标普500指数都上涨约2%，小盘股Russell 2000指数9月跃升6%，10月继续上涨0.8%。

“今年，9月和10月表现相当不错，”Jefferies纽约股票分析师Steve DeSanctis称。“现在税务操作等其他因素影响将更大。”(完)