美股展望：2018年料继续看涨 但需谨防陷阱

路透12月29日 - 2018年美股料继续上涨，因企业税率大幅下调料提振经济和企业获利，不过分析师称，大规模上涨可能要么转瞬即逝，要么难以把握。

资料图片：2016年7月，美国纽约证交所悬挂的美国国旗和附近的华尔街指示牌。REUTERS/Lucas Jackson

到3月时，股市的长牛行情将满九个年头，标普500指数2017年攀升20%，为2013年以来大涨幅。2018年企业税率从35%下调至21%，被很多人认为将是明年股市最大的影响因素。

不过鉴于标普500的市盈率约为2002年6月以来最高，2018年股市的涨幅料小于2017年。很多华尔街人士指出可能存在一些陷阱，不过他们认为尚无衰退迹象。

“连续六年，股市行情(超过)业绩，我认为股市上涨但获利跟不上的局面将被打破，”Nuveen Asset Management首席股票分析师Robert Doll称。

一些人称税改议案带来的好处将是短暂的。摩根资产管理的首席全球策略师David Kelly称该议案“营养价值不高”，因为税改将提振支出，但对于提高生产率毫无用处。

“这将是昙花一现，”Kelly说，“在盛宴持续期间人们应该尽情享受，但要确保你知道自己的外套在哪儿。”

几位策略师提到了如下风险，即经济增长加速，可能导致通胀率过高，从而促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)以比预期更快的速度升息。

对美国股市的乐观预估似乎“受到一连串经济利好消息的有力支撑，”明尼亚波利斯Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen说。

但他表示，这个消息好得太过了：“获得好消息带来的问题是，在某个时点你就不再会感到惊喜了。”

Paulsen预计不会出现衰退。但Paulsen称，当经济惊喜指数处于高位时，股市表现趋于走弱；经济惊喜指数是指实际经济数据与市场预估之间的差值。

周四，花旗经济惊喜指数为77，距12月22日所及的近六年高位84.5不远。

“2018年某个时间将出现10-15%的修正。如果明年市场下跌我也不会感到意外，”Paulsen说道。“如果出现了修正，而人们感到恐慌，那我可能会再度买入。”

投资者将密切关注2018年的美国中期选举，原因是若共和党失去对参议院或众议院的控制，该党的议程则会陷入停滞。根据Stock Trader’s Almanac编辑Jeff Hirsch，过去17个美国中期选举年，有10次全年股价走势都是跟随1月的指引。

投资者1月的情绪，可能取决于美国国会是否就调高债务上限达成协议。投资者还将希望国会能在1月19日前，达成一项有关2018年预算的协议。这些只是让交易员担忧的部分因素。

根据Hirsch，在12月22日至1月3日这一所谓的圣诞老人反弹期，标准普尔500指数平均上涨1.3%。但今年在此期间，该指数五天仅上涨了0.1%。

“在此期间股市未能上扬，往往都是熊市的先兆，或者预示股票在当年晚些时候会被以更低价格买进，”Hirsch在一篇博文中写道。(完)