美股展望：股市创两年最差周度表现 但企业获利预估仍在上升

路透纽约2月2日 - 美国股市主要股指创下两年来最差周度表现，因债券收益率飙升，以及对通胀的担忧重燃打击了投资者。

但在美股遭遇抛售之际，企业获利预估却在继续改善。

推动股价走势的基本面因素之一--获利预估正在迅速提高，因分析师将美国税改带来的好处纳入考量。

对获利预估的乐观看法引起了惴惴不安的投资者的注意力，他们冀望强劲的获利能够支持高昂的股票估值，并抵消对债券收益率上升和美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐的担忧。利率普遍上升意味着企业借款成本将增加。

本周，对利率上升的担忧盖过了乐观的企业获利情况的影响，指标标普500指数.SPX累计下跌3.9%，并引发对股市进一步回落的部分担忧。

“债券收益率上升显然让所有人都感到担忧，”Hodges CapitalManagement投资组合经理Gary Bradshaw表示。

“但是我们退后一步看看，目前为止企业财报一直表现得很棒。尽管利率有所上升，但仍很低，通胀也依然较低，”他表示。

标普500指数成分股企业还有一半尚待公布第四季财报，并有可能公布2018年财测，因此获利预估可能将进一步上调。

尽管本周下挫，但标普500指数年内迄今仍累计上涨3.3%；2017年该股指劲扬19.4%。全球股市本周跌势是否会延续，在一定程度上取决于即将出炉的企业财报。

苹果(AAPL.O)和谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)周四晚公布的财报令投资者失望，埃克森美孚 (XOM.N)和雪佛龙(Chevron) (CVX.N)周五出炉的财报亦是如此，不过标普500指数成分股企业第四季财报整体仍较预期好得多。

根据美国税改法案，企业所得税率从35%下调至21%，因此企业第一季乃至2018年全年获利预估均上调。

根据汤森路透数据，标普500指数成分股企业第一季获利目前料将增长17.7%，高于去年12月20日国会两院批准税改法案当日所估计的增长11.7%。2018年全年获利料将增长18.2%，亦高于12月20日预估的增长11.5%。

通常来说，获利预估会随着当季财报季临近而下滑。汤森路透资深研究分析师David Aurelio称，平均而言，财报季开始时获利增长预估会较当季伊始下滑4个百分点。

据美银美林，1月标普500指数企业2018年获利预估上修与下修之比为4.3：1；根据该行可追溯数据，这是1个月期上修与下修比率自至少1986年以来的最高水准。

汤森路透估测显示，标普500指数成分股企业整体料将显示今年每股获利合计155美元左右，较12月20日估测增加约9美元。

不过，美银美林策略师在一份报告中称，美国税改带来的好处料将使每股获利增长更多，总计增加13美元，这意味着“还有进一步上涨空间”。

美银美林的股票和定量策略师Jill Carey Hall称，除了美国税改以外，美国企业获利还从全球经济成长改善、以及美元走软提振美国跨国企业出口销售中受益。

即便市场消化了税改好处，上述因素或许也有助于支撑美国企业获利。

“股票或已处于超买格局，但这种情况本周有所减轻，此外全球增长和获利增长因素仍完好无损，”BB&T财富管理的高级副总裁Bucky Hellwig称。

下周将公布财报的企业包括华特迪士尼(Walt Disney) (DIS.N)、通用汽车(General Motors) (GM.N)、吉利德科学(Gilead Sciences) (GILD.O)等生物科技企业、以及Chipotle Mexican Grill (CMG.N)等餐厅业者。

全球市值图表：tmsnrt.rs/2Db2GUT

全球资产今年以来的表现图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl

(完)