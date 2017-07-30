《美股一周展望》半导体股财报陆续出炉，涨势或见放缓迹象

路透纽约7月28日 - 随着大量芯片企业公布财报，美国股市价格高企的半导体类股未来几周可能进一步下跌，因该板块对于某些投资者来说可能已经涨过头了。

费城半导体类股指数成分股中，有四成业者将在未来一个月公布财报，其中包括美应用材料(Applied Materials)、英伟达(Nvidia)和Marvell Technology，投资人将会详加检视这些财报。

今年该指数上涨逾20%，因有近60%的成分股上涨，例如英伟达和Lam Research，这带动标准普尔科技板块上扬，表现在标准普尔指数11个板块中拔得头筹。今年该半导体指数30档个股中，只有5家下跌。

其涨势是因预期季度获利和营收强劲。据汤森路透数据，半导体和半导体设备类股预计创下科技板块最高增长，同比获利增长超过40%。

“半导体是科技板块的核心和灵魂，尤其是大型科技股，我们看到第二季形成的题材，就是被它们带动，”纽约Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny称。

“问题是他们能否继续坚持住，以及即便像华尔街预期那样保持下去，估值过高也可能引发一些资金轮动离开此一领域。”

已经公布财报公司的股价初步变化说明，一些投资者已经准备减仓。周三之前公布财报的半导体企业中，财报公布后首日平均表现为下降1.2%。

半导体指数料创四周来首次周线下跌，有可能创下六个交易日中第五次下跌。Cypress Semiconductor、InterDigital、MicroSemi和英特尔公布财报后，该指数周五下跌。

“一年前我会说，你得小心。但现在我会说，你得特别小心，”匹兹堡Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest称。

“那些具有特殊题材及高度增长的个股，可能存在泡沫。”

标准普尔500半导体和半导体设备指数预估市盈率为15.2倍，高于五年均值14.4，但低于标准普尔500指数的接近18.

此外，费城半导体指数14日相对强弱指数为51.6，低于显示超买状况的70，说明该板块可能有进一步上涨空间。

“对增长率的预期很高：门槛提高再提高，即便到达了该数字，或超过了一点，也不再足够好，”亚特兰大Synovus Trust投资经理Daniel Morgan称。

“有些交易与公布的财报不匹配，在大型个股方面创造了一些机会，对于这些个股，基本面题材仍然存在。”

半导体及半导体设备指数股价和预估市盈率图表(reut.rs/2h9FlLC)(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)