美股展望：选举年来临医疗板块心慌慌 但2016年噩梦料不会重演

路透纽约12月15日 - 又一个选举年临近，医疗类股的投资者担心，2006年大选期间的伤疤要在未来几个月再次揭开。

资料图片：2016年7月，美国纽约证交所外的华尔街指示牌。REUTERS/Lucas Jackson

医疗问题在2018年期中选举中又像两年前那样成为热点问题，或许威胁到股市相应板块。选民们很可能在两院选举中排斥特朗普所在的共和党，把多数选票投给民主党。

投资者担心这一变化可能给医疗行业造成压力，包括对处方药价格的关注度加大，即便特朗普执政能够让监管调整不致那么激烈。

在2016年，类似的关注曾让医疗板块大受其害，尤其是制药和生物科技类股。

“如果明天醒来，(民主党)掌控两院已成事实，医疗板块表现在市场中将会垫底，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd称。

这种变化的趋势似乎在增强，此前在周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人胜出，共和党在参议院的优势缩小为51-49。

即便如此，医疗类股在2018年应对选举风险时的表现，可能会比2016年时要好。

一方面，经历了2016年的疲软后，该板块相比大盘估值更便宜。投资者还表示，如果国会通过全面税改议案，制药商等跨国企业将海外资金汇回，可能提振并购活动，令该板块受益。

投资者称，该板块2016年已经历过高药价以及其他医疗基本面消息的考验，2018年对这些新闻可能不再那么敏感。

而且一些投资者也不那么担心医疗会是这次选战中的一个重要话题，因为特朗普上台后，又浮出了不少其他问题。

“我想会有人担心。是3月，还是5月？我不知道什么时候会出现，但是会有选举方面的担心，”纽约Fred Alger Management专注医疗行业的投资经理称Teresa McRoberts。

但McRoberts也表示：“该类股的下行程度，我认为很难像16年那么严重。”

医疗类股在2016年多数时候举步维艰，投资者当时担心新的药品定价或其他监管规定，尤其是若民主党总统候选人希拉里克林顿胜选的话。

该板块当年下跌4.4%，表现在各板块中垫底，标普500指数.SPX同期上涨9.5%。生物技术和制药类股受创尤重。

2016年医疗板块的表现为1999年以来最糟，也是1992年以来最差的选举年表现。

但总的来说，医疗板块在期中选举年的表现都还不错。

据汤森路透1990年以来的数据，该板块的年度表现平均高于标普500指数2.7个百分点。但在这一时期的七个期中选举年中，领先幅度平均为6.2个百分点，其中有五年是跑赢大盘。

诚然，药品成本等医疗行业的某些问题深受社会大众关心，吸引了广泛注意，包括特朗普本人在内的一些共和党人。

但外界认为，民主党在整体上更可能推动进行改变，比方说美国政府通过医保计划协商药价的能力。

“如果2018年发生了领导权改变...那么我认为对于所有制药和生物科技企业，药价问题将卷土重来，”投资咨询公司Bahl & Gaynor的投资经理George Strietmann称

2017年迄今医疗板块反弹了21.5%，不过与标普500指数19.3%的涨幅大同小异。

据汤森路透Thomson Reuters Datastream，该板块基于利润预估的市盈率为16.4倍，较标普500指数的18.2倍低了约10%。。

与过去数据比较，这一差异甚为显着，该板块市盈率曾较标普500指数高近18%，2015年底选举相关担忧加剧前，仍较标普500指数高4%。

“估值仍然适度偏低，”宏利资产管理全球资产配置联席主管Nathan Thooft称。

Thooft称，医疗板块“无疑有可能”成为选战话题。“我只是觉得这不会是期中选举中的辩论热点。”(完)