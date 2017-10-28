美股一周展望：特朗普税改计划即将落定 若失败恐在股市掀起卖潮

路透10月27日 - 投资者进一步消化企业税下调预期对美国企业股票的影响，而如果共和党控制的国会未能通过税改计划的话，市场将很容易遭受沉重卖盘的打压。该计划是总统特朗普的首要任务之一。

2017年10月27日，纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

指标股指标普500指数自8月低位上涨近6%，因特朗普政府提出税改建议。该建议拟将企业税率从当前的35%下调至20%，并允许企业以较低税率把放在海外的2.6万亿(兆)美元现金中的一部分汇回国内。

美银美林表示，7月时税改计划对股市的正面提振因素“被剔除出去”，但之后这种因素又重新被纳入考量。

但有迹象显示，特朗普政府准备下周提出的税改法案几乎没有容错空间。美国众议院周四勉强通过了税改法案投票所需的预算措施，纽约州和新泽西州等高税负州的共和党议员表示反对，担心法案将取消州税和地方税抵扣。

特朗普还必须避免缩减可延税的401(k)退休金储蓄计划的提议遭到反对。很多美国中产阶级依赖401(k)计划养老。

Eaton Vance首席股票投资官Edward Perkin表示：“过去两个月的涨势是由减税预期引领的。如果不能减税，市场将下跌几个百分点。”

他表示，这样的下跌将是今年首度出现的重大跌势，不过不太可能跟那种象征熊市开端的20%跌幅沾上边。

高盛在10月20日的报告中表示，税改措施的挫败可能令标普500指数下跌5%或更多。

“税改议题将决定标普500指数接下来100点的走向，”该份报告表示。

根据路透对财报电话会议文字记录的分析，过去30天，约有75家企业在电话会议中与分析师讨论了税改可能对自家公司带来的好处，这些公司包含各行各业，包括快递业的联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)，酒店运营商希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings)(HLT.N)等，显示税改逐渐成为华尔街关注焦点。

高盛预估，白宫的税改计划将令标普成分股企业的2018年经调整的每股获利提升12%，至156美元，另外带动750亿美元的股票回购。

Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示，特朗普上周与党内同仁意见不合，将对税改方案能否顺利过关构成威胁，因为这将疏远其他的共和党员。由于共和党在参议院仅以52-48席次占据些微优势，因此特朗普顶多只能流失两票。

“当一些共和党参议员跑票的可能性增加时，整个税改法案就会有些危险。他需要所有的票数，”Tuz指出。

此外，James Balanced Golden Rainbow fund (GLRBX.O)基金经理Barry James表示，标普500指数今年迄今涨幅达14.4%，也到了指数至少该拉回5%的时候了。该基金规模达31亿美元。

标普500指数目前市盈率(本益比)达22.6，预估市盈率为19.5%，均远高于历史正常水平。

“从历史角度看，我们今日位处的水平对股票而言风险相当高，已到了该修正的时刻，”James指出。“如果减税的预期落空，则这波修正会严重得多。”(完)