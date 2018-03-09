美股展望：特朗普征税使美国成众矢之的 基金经理放眼海外寻机遇

路透纽约3月9日 - 美国总统特朗普宣布开始对进口钢铝征收重税，使美国面临被其他国家报复的风险，这促使部分基金经理削减美股持仓，向海外寻找机会。

2018年3月8日，美国纽约，纽交所内交易员的工作场景。REUTERS/Brendan McDermid

此外，白宫重要官员频频离职，包括本周白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，均打击了外界对其制定政策的信心。

特朗普周四表示，将在15天内开始对进口钢和铝分别征收25%和10%的关税，引发了对爆发全球性贸易战的担忧。

特朗普首次宣布该征税计划之后，对贸易保护主义持反对意见的柯恩周二晚辞职。他是特朗普的首席经济顾问，目前还没有任命他的接替人选。

Oppenheimer、Federated及富国银行等公司的基金经理现在认为，国际市场和新兴市场股市比美股更具吸引力。美国上调利率的可能性打压美股在2月暴跌，标普500指数的年内涨幅从1月时的上涨7.0%降至上涨大约2.0%。

相比之下，海外股市将从欧洲、亚洲和美洲经济协同增长中获益，但估值相对较低。

例如，第四季度欧元区国家国内生产总值(GDP)增长年率为2.7%，高于美国同期的2.5%。汤森路透数据显示，以过去12个月企业获利计算的欧元区斯托克600指数市盈率为14.9，标普500指数则为22.7。

“与美国相比，目前海外市场仍处于扩张周期的较早阶段；未来一年美国可能在经济扩张和放缓之间徘徊，” OppenheimerFunds资深投资策略师Brian Levitt表示。

他说，中国和俄罗斯等新兴市场的经济增长前景良好，股市估值较低，也具有吸引力。

与此同时，如果在11月份的美国中期选举中，民主党能够掌管至少一个国会分支，就将削弱特朗普强化贸易保护政策的能力，有助于增强美国政府的稳定性。

“过去经验显示，两党分治时市场表现较好，因为立法生效变得更难，政策不确定较低，”他称。

**为何关税有害？**

美国课征进口关税，会加重美国制造业及消费者的成本，同时刺激贸易伙伴对美国出口产品课征关税，加重美国产品成本，也打击海外需求，这些影响都可能损害美国经济。

摩根大通(JPM.N)联席总裁Daniel Pinto周四接受彭博专访时表示，如果爆发全球贸易战，美国股市未来三年可能下跌20-40%。

富国资产管理多种资产策略分析师Brian Jacobsen指出，基于报复性关税出台的风险，他在投资组合加入新兴市场及国际股市，但仅是缓慢增加，尽管从基本面来看新兴市场及国际股市更具吸引力。

“策略层面而言，我们仍然很中意国际及新兴市场，但当你面临不对称风险，基于市场尚未反映出台更多保护主义政策的可能性，这让我们暂时对非美国资产稍微保守，”他称。

整体而言，随着利率上升，美国基金经理人持续削减国内股票持仓，使得债券更具吸引力。

据理柏数据，美国持有股票和债券的平衡型基金目前股票持仓占比平均为55%，较2014年下降；债券持仓占比接近41%。

Janus Henderson Investors全球资产配置主管Ashwin Alankar表示，他仍看好大市值股，尽管交易成本和通胀可能上升。

他说，最近美国通过的企业税削减举措会带来持续的财政刺激，这应抵消利率上升的影响，进而提振股价，这一因素在其他市场是不存在的。

因此，他说他的投资组合在向美国大市值股倾斜。

“欧洲不谈论财政支出，日本亦然，”他表示。“美国是目前全球唯一可能获得财政支出提振的市场。”(完)