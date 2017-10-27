焦点：美国众议院勉强通过2018财年预算案 为推进税改铺平道路

路透华盛顿10月26日 - 美国众议院周四为总统特朗普及共和党领袖寻求的大幅减税铺平了道路，但只勉强压倒了党内的反对意见，这可能预示未来将有麻烦。

资料图片：2009年11月，美元纸币。REUTERS/Rick Wilking/File Photo

由共和党控制的众议院以216票赞成、212票反对的结果通过了2018财年预算案。该举措将使定于下周推出的税改法案在没有任何民主党人士赞成的情况下在议会获得通过。

民主党一致反对该预算案，有20名共和党人也投了反对票，很多人表示反对一项会废除州和地方所得税减免的条款。

在一项将缩减广受欢迎的延税退休金储蓄计划401(k)的潜在条款方面也存在分歧。这些条款均旨在补偿大规模减税计划(尤其针对企业)可能带来的税收损失。

民主党称税改计划将使富人和企业获益，并将扩大联邦赤字。

共和党人往往反对赤字增长。但该党的预算议案要在未来十年将联邦赤字增加至多1.5万亿美元来因应减税影响，立场明显丕变。参议院此前已通过该议案。

几位保守派共和党人士出于对赤字的疑虑投票反对该议案。其中Justin Amash发推文称，“财政保守主义怎么了？”

按照共和党上月宣布的计划纲要，将把企业税率从35%降至20%，小型企业税率从最多39.6%降至25%，个人最高税率从39.6%降至35%。

特朗普曾要求国会在年底前通过税改议案。即便他所在的共和党控制着参众两院，但特朗普一直无法通过重大议案，也未能废除奥巴马医保(Obamacare)法案。

随着2018年国会选举年临近，共和党还在期待取得一项标志性成就。

“重大消息--预算案刚刚通过了，”特朗普发推文称。

众议院议长莱恩(Paul Ryan)称，预算议案的通过是朝着目标迈出了“一大步”。他之前曾表示，希望在11月23日感恩节假期前通过税改计划。

不过他不愿对401(k)计划每年免税缴纳额设定上限的可能性表明立场，40年来，这项计划透过提供节税的方式，帮助数百万美国民众储蓄退休金。

由于共和党人议员正努力寻找财源填补减税带来的缺口，特朗普与众议院筹款委员会主席、共和党人Kevin Brady，周三为401(k)计划每年免税缴纳额设定上限的可能性重新开启了大门。

Brady周四表示，他正就401(k)计划的问题，与希望维持这项减税优惠的特朗普及共和党人沟通，力求达成协议。

“他们的态度很明确。他们需要先解决这个问题，然后才会对税改投下赞成票，”Brady表示。

Brady表示，他计划下周三提出这项税改议案，然后在隔周的11月6日开始在委员会进行审议。

**高税负州的反对**

废除州和地方所得税减免将对加州、纽约州、伊利诺州、宾州与新泽西州等高税负州的中产阶级选民造成冲击。

纽约州共和党众议员John Katko表示，支持这项减免的人“立场坚定，今天齐声说‘不’，要让他们知道我们不是说着玩的。”

该预算案将使参议院能够以简单多数票数通过税改立法，而不需要超过60票的绝对多数票数。鉴于民主党的反对，很难获得绝对多数票数。共和党在参议院仅有52对48席的微弱优势。

白宫和国会共和党人谋划税改计划时，就已经将民主党人排除在外。

独立分析师上个月预测，根据共和党推出的税改计划，企业和美国最富裕的阶层将受益最大，许多高收入中产阶层的税负将会上升。(完)