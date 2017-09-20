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美国参议院共和党议员达成初步预算协议 朝税改立法再进一步
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2017年9月20日 / 早上7点51分 / 1 个月前

美国参议院共和党议员达成初步预算协议 朝税改立法再进一步

1 分钟阅读

路透华盛顿9月19日 - 美国参议院共和党议员已经达成初步的预算协议，朝税改立法又进一步。拟议税改措施有可能在未来10年通过减税将政府财政收入缩减多达1.5万亿(兆)美元，提升了将扩大政府赤字的可能性。

参议院预算委员会两名成员、共和党籍参议员Pat Toomey和科克(Bob Corker)周二稍晚宣布达成正式协议，但他们的联合新闻稿并未提供财政收入减少或减税的相关数字。

参议院预算委员会12名共和党议员召开闭门会议，他们正在起草2018年的预算措施，减税前景是当中的一部分，这是一个必要步骤，会协助有着百席议员的参议院以共和党最少51票的票数通过税改，避免民主党议员阻碍立法。

美国经济正处于稳定扩张，股市正在上扬。在总统特朗普的鼓励下，国会共和党议员正在考虑减税，但减税规模达到通常经济困顿时期才动用的水准，目标是推动年度经济成长率突破3%。

特朗普去年竞选总统时曾誓言进行全面的税收改革，但目前为止共和党并没有取得什么切实进展。

Toomey向记者称，他相信共和党人将赞成一份头十年存在赤字的预算案，但表示相关谈判并未敲定1.5万亿美元的规模。

“我希望规模更大，”Toomey称，他认为减税将刺激经济成长。

在联合新闻会上，Toomey和科克表示，他们同意一份就减税对赤字的影响进行标准分析的预算案。Toomey等部分共和党人已在争取一个“动态”模型。该模型通常假设减税将产生更多的经济刺激效果，从而降低预期的赤字增幅。

参议院共和党领导团队成员之一John Thune称，他预计该协议将为起草一份能够刺激经济成长、最终抬高工人薪资的税改计划提供尽可能多的弹性。(完)

编译 张明钧/许娜；审校 刘秀红/高琦

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