美国共和党税改议案最终版大幅削减美国企业税 将在下周表决（更新版）

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路透华盛顿12月15日 - 美国国会共和党议员周五公布其税收改革提案的最终版本，并获得两名摇摆派参议员的关键支持。这份议案计划在下周初进行表决。

这份1986年以来规模最大的税法改革议案如获通过，将是国会共和党人和特朗普总统自1月特朗普上台以来首次重大立法胜利。在共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)和科克(Bob Corker)表态支持后，议案获得通过的希望大增。

三名共和党议员尚未表态：Susan Collins、Jeff Flake以及Mike Lee。

这份最终版本是在参众两院通过各自的版本后协商敲定的，其中并无意外内容。

根据国会有关机构分发给记者的概要细节，税改议案将企业所得税率从35%下调至21%。此前企业游说团体多年来一直谋求这样幅度的调降。

概要显示，该议案为合伙企业、独资经营企业等将税赋转由合伙人缴纳的公司(pass-through business)提供20%的企业所得税抵扣，取消企业的替代性最低税(alternative minimum tax，AMT)。

根据新的地域系统，美国企业未来海外利润可大部分享受免税。议案还规定对目前超过2.6万亿美元的海外获利汇回国内进行一次性征税，现金或现金等价物的税率为15.5%，低流动性资产税率为8%。

如国会批准，这些调整将在2018年的税收中生效，2017年的税收不受影响。

民主党对此一致反对，称这是对大企业和富裕阶层的馈赠，会导致联邦财政赤字上升。

共和党表示，减税是有必要的，因为经济扩张的速度不够快。

众议院将在周二对该议案进行表决，共和党在众议院占有较大优势，尽管民主党反对，议案通过也并无悬念。然后议案将提交至参议院，议案向通过参议院，共和党只能承受阵营内部流失两票。

这份税改议案料将使美国20万亿美元的国家债务在未来10年中增加至少1万亿，在经济已经进入扩张时期后仍然因为刺激性减税而实行赤字支出，这样的例子实属少见。(完)