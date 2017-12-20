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分析：美国减税将为企业送上大礼 2018年获利增幅料达两位数
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December 20, 2017 / 2:59 AM / 6 days ago

分析：美国减税将为企业送上大礼 2018年获利增幅料达两位数

2 分钟阅读

路透纽约12月19日 - 美国共和党大规模税改提案距送交总统特朗普越来越近，令华尔街的多头更加乐观。

资料图片：2015年9月，纽约证交所悬挂的美国国旗和华尔街指示牌。REUTERS/Lucas Jackson

由于减税因素，华尔街分析师在大幅上调2018年获利预测。不过对于这种正面影响能否持续到明年之后很久，外界莫衷一是。

按照税改提案，明年1月1日起企业税率将由35%降至21%，这料将是2018年企业获利最大的利好因素。

美国国会共和党人周二推动通过30年来最大规模税改议案的努力，在最后时刻遇到阻碍，需要周三再次投票表决，从而令总统特朗普任下的首个重大立法胜利被推后。

虽然外界对于2018年获利的预估差距颇大，但预期税改案带来的提振，令分析师现在预计2018年获利较2017年录得两位数增长，没有税改案影响时预计的增幅为5%左右。

“这将带动获利增加。(税改)将胜过其他任何事，”瑞士信贷美国股票策略师Jonathan Golub表示。他正在等待税改法案获得通过，然后调整对获利的预估。

鉴于美国及全球经济扩张，消费者需求强劲，并且利率处于低位，明年的企业获利状况料将良好。税改将为他们额外注入兴奋剂。

许多分析师预计，削减企业税将在明年额外提振企业获利增长约7%至逾10%。其中有些预估基于此前的议案版本，即削减税率至20%。

瑞银周五在最新预估中称，由于税改计划，标普指数成分股每股盈余获得的提振可能为9.1%。

尚不确定后续的正面影响将有多大。

“好处能否持久还是未知数，”美银美林的美国股市和量化宽松策略主管Savita Subramanian表示，她预测，该计划可望让标普500成分股企业的获利增加19美元或约14%，其中包括可能的从国外汇回的潜在投资回报。

她表示，不过，净经常性效益可能更接近11美元或8%。Subramanian在本月稍早的简报会上表示，企业或许会仰赖该效益作为短期提振。举例来说，一直因亚马逊(AMZN.O)竞争而受挫的零售商，或许会想效益用于扩大销售和进行更多促销。

“你必须要怀疑这些好处有多少是长期能真的反映在净利上，”Subramanian表示。

自从特朗普一年前就任美国总统以来，股票估值急剧上升，其中有一些远不能用对获利的提振作用来解释。较强的获利意味着市盈率比较无法撑大。目前的预期市盈率为18.45倍，为2002年以来最高。

    图表：标普500指数市盈率 reut.rs/2z0Xor2

    “获利可能增长，但许多的好处已经在市场上了，”Golub称。

    美国众议院在11月中通过其税改议案以来，标普500指数.SPX累计上涨约5%。该指数今年至今累计上涨20%左右。众议院周二投票表决后，美股下跌。

    Golub及其他人士表示，除了在起初提振财测以外，随着企业调整计划，未来数月的获利数字可能还会升高。

    “2018年获利将大幅跳增，税改议案的涟漪效可能会是2018下半年的一大惊奇，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

    “减税...让企业在增派股息、回购和招聘方面有了更多的弹性，”Hellwig称。

    企业已开始在财测中提到减税因素。联邦快递(FedEx)(FDX.N)周二盘后称，如果税改方案成为法律，其2018财年每股盈余或将增长。(完)

    编译 王丽鑫/王兴亚/戴素萍/侯雪苹；审校 徐文焰/陈宗琦/李婷仪

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