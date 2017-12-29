纽约州州长认为美国新税法可能违宪

路透纽约/华盛顿12月28日 - 纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周四表示，新的美国税收法案针对的是那些高税收州，可能违反宪法。他认为该法案或许损害到纽约州居民获得正当程序和平等保护的权利。

共和党人提出的这项全面税收改革计划在上周五由特朗普总统签署为法律，其中包括将州和地方税(SALT)抵扣最高限制在10,000美元。这是特朗普1月入主白宫以来共和党取得的第一项重大立法胜利。

“我甚至不确定他们所做的是不是符合宪法，这也是我们现在正在研究的，”库莫在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说。

他在接受CNBC采访时暗示了这项法案可能违宪的原因。

“政治不能凌驾于法律之上，”库莫对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称。“你有宪法、有法律、有正当法律程序，有平等的保护。你不能因为有多数控制权就使政治凌驾于法律之上。”

美国宪法第五修正案规定，无论何人，不经正当法律程序，不得被剥夺生命、自由或财产。被最高法院解释为用法律保证了平等保护。这份修正案比较知名的是禁止被迫自证其罪。

库莫和加州州长Jerry Brown两位民主党人士此前表示，正在研究针对SALT减税限制发起法律挑战。

税务律师称，库莫针对税改法案的法律论据，可能是该法案歧视过去主要投票支持民主党的“蓝州”，并使其承担不公平的税务负担。(完)